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Никита Кучеров возглавил рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан лучшим крайним нападающим НХЛ по версии NHL Network.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

33-летний россиянин возглавил рейтинг, в который также вошли его соотечественники Кирилл Капризов (3-й) и Артемий Панарин (12-й).

Всего в топ-20 вошли девять американцев, трое россиян и трое канадцев, двое чехов и двое шведов, а также один финн.

Топ-20 крайних нападающих НХЛ по версии NHL Network:

  1. Никита Кучеров («Тампа», Россия)
  2. Давид Пастрняк («Бостон», Чехия)
  3. Кирилл Капризов («Миннесота», Россия)
  4. Митч Марнер («Вегас», Канада)
  5. Микко Рантанен («Даллас», Финляндия)
  6. Мэттью Болди («Миннесота», США)
  7. Джейсон Робертсон («Даллас», США)
  8. Мэттью Ткачак («Флорида», США)
  9. Коул Кофилд («Монреаль», США)
  10. Вильям Нюландер («Торонто», Швеция)
  11. Кайл Коннор («Виннипег», США)
  12. Артемий Панарин («Лос-Анджелес», Россия)
  13. Брэндон Хэйгл («Тампа», Канада)
  14. Сэм Райнхарт («Флорида», Канада)
  15. Мартин Нечас («Колорадо», Чехия)
  16. Джейк Генцел («Тампа», США)
  17. Клейтон Келлер («Юта», США)
  18. Брэди Ткачак («Флорида», США)
  19. Каттер Готье («Анахайм», США)
  20. Лукас Рэймонд («Детройт», Швеция)

В прошлом сезоне Кучеров провел за «Тампу» 83 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 136 (45+91) очков. По итогам сезона он во второй раз в карьере стал обладателем «Харт Трофи» — приза, вручаемого самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.

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