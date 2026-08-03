Никита Кучеров возглавил рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ

33-летний россиянин возглавил рейтинг, в который также вошли его соотечественники Кирилл Капризов (3-й) и Артемий Панарин (12-й).
Всего в топ-20 вошли девять американцев, трое россиян и трое канадцев, двое чехов и двое шведов, а также один финн.
Топ-20 крайних нападающих НХЛ по версии NHL Network:
- Никита Кучеров («Тампа», Россия)
- Давид Пастрняк («Бостон», Чехия)
- Кирилл Капризов («Миннесота», Россия)
- Митч Марнер («Вегас», Канада)
- Микко Рантанен («Даллас», Финляндия)
- Мэттью Болди («Миннесота», США)
- Джейсон Робертсон («Даллас», США)
- Мэттью Ткачак («Флорида», США)
- Коул Кофилд («Монреаль», США)
- Вильям Нюландер («Торонто», Швеция)
- Кайл Коннор («Виннипег», США)
- Артемий Панарин («Лос-Анджелес», Россия)
- Брэндон Хэйгл («Тампа», Канада)
- Сэм Райнхарт («Флорида», Канада)
- Мартин Нечас («Колорадо», Чехия)
- Джейк Генцел («Тампа», США)
- Клейтон Келлер («Юта», США)
- Брэди Ткачак («Флорида», США)
- Каттер Готье («Анахайм», США)
- Лукас Рэймонд («Детройт», Швеция)
В прошлом сезоне Кучеров провел за «Тампу» 83 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 136 (45+91) очков. По итогам сезона он во второй раз в карьере стал обладателем «Харт Трофи» — приза, вручаемого самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.
Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.
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