Экс-защитник клубов НХЛ объявил о завершении карьеры

Канадский хоккеист принял решение завершить выступления в возрасте 37 лет.
«Хоккей всегда был огромной частью моей жизни. С детства я мечтал играть в НХЛ, эта мечта сбылась. Невероятно благодарен судьбе за каждую возможность и за каждого человека, помогающего мне на этом пути. Я признателен всем своим командам, одноклубникам и тренерам», — написал Хант в соцсетях.
Последний сезон в карьере защитник провел в финском клубе «Спорт». В чемпионате Финляндии он сыграл 53 матча, набрал 25 (7+18) очков и завершил сезон с показателем полезности «-36».
За время выступлений в НХЛ Хант провел 288 матчей регулярного чемпионата в составе «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз», «Нэшвилл Предаторз», «Вегас Голден Найтс», «Миннесота Уайлд», «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». На его счету 86 (26+60) очков.