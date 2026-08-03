Экс-защитник клубов НХЛ объявил о завершении карьеры

«Хоккей всегда был огромной частью моей жизни. С детства я мечтал играть в НХЛ, эта мечта сбылась. Невероятно благодарен судьбе за каждую возможность и за каждого человека, помогающего мне на этом пути. Я признателен всем своим командам, одноклубникам и тренерам», — написал Хант в соцсетях.