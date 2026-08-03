Россиянин Морозов вошел в топ-5 проспектов «Баффало» в НХЛ

Лидером рейтинга стал 20-летний финский форвард Конста Хелениус. В прошлом сезоне он дебютировал в НХЛ, провел девять матчей регулярного чемпионата за «Баффало» и набрал 4 (1+3) очка. В четырех встречах плей-офф нападающий также отметился двумя заброшенными шайбами.