Россиянин Морозов вошел в топ-5 проспектов «Баффало» в НХЛ

Четвертую строчку списка занял российский центральный нападающий Илья Морозов.
Лидером рейтинга стал 20-летний финский форвард Конста Хелениус. В прошлом сезоне он дебютировал в НХЛ, провел девять матчей регулярного чемпионата за «Баффало» и набрал 4 (1+3) очка. В четырех встречах плей-офф нападающий также отметился двумя заброшенными шайбами.
Рейтинг лучших проспектов «Баффало Сэйбрз» по версии официального сайта НХЛ:
Конста Хелениус;
Радим Мртка;
Даксон Рудольф;
Илья Морозов;
Броди Зимер.
На драфте НХЛ-2026 17-летний форвард «Майами Рэдхоукс» Илья Морозов был выбран в первом раунде под общим 20-м номером. Его права получил клуб «Баффало Сэйбрз».