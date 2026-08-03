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Россиянин Морозов вошел в топ-5 проспектов «Баффало» в НХЛ

Официальный сайт НХЛ составил рейтинг пяти самых перспективных молодых игроков из системы «Баффало Сэйбрз».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Четвертую строчку списка занял российский центральный нападающий Илья Морозов.

Лидером рейтинга стал 20-летний финский форвард Конста Хелениус. В прошлом сезоне он дебютировал в НХЛ, провел девять матчей регулярного чемпионата за «Баффало» и набрал 4 (1+3) очка. В четырех встречах плей-офф нападающий также отметился двумя заброшенными шайбами.

Рейтинг лучших проспектов «Баффало Сэйбрз» по версии официального сайта НХЛ:

  1. Конста Хелениус;

  2. Радим Мртка;

  3. Даксон Рудольф;

  4. Илья Морозов;

  5. Броди Зимер.

На драфте НХЛ-2026 17-летний форвард «Майами Рэдхоукс» Илья Морозов был выбран в первом раунде под общим 20-м номером. Его права получил клуб «Баффало Сэйбрз».