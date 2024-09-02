Стало известно, кто заменит сборную России на ОИ-2026

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на слова президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, если сборную России не допустят на Олимпийские игры 2026 года, ее место займет сборная Франции.
По итогам олимпийской квалификации прямые путевки на хоккейный турнир мужских команд завоевали сборные Словакии, Латвии и Дании. Команды этих стран напрямую едут на Олимпиаду‑2026. Второй в одной из групп стала сборная Франции.
На данный момент среди участников значится и сборная России, которая попала в одну группу с командами США, Словакии и Латвии. Решение о том, будет ли команда участвовать в зимних Играх, ожидается в марте 2025 года.
Ранее россияне по решению IIHF пропустили чемпионаты мира в 2022, 2023 и 2024 годах.
71‑летний канадец Люк Тардиф имеет французское гражданство и с середины 70‑х работал в стране, возглавляя федерацию хоккея Франции на протяжении 15 лет.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.