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«IIHF, хватит врать!» Гашек — о причине отстранения России от ЧМ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборные России и Беларуси от участия в чемпионате мира — 2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

4 февраля IIHF приняла решение о недопуске российской команды на чемпионат мира 2026 года. ФХР сможет оспорить решение IIHF после окончания ЧМ-2025. Решение об участии россиян в олимпийских играх в 2026 году примет МОК.

«Я рад, что международный хоккей останется без россиян и белорусов в следующем сезоне, потому что это не позволит рекламировать СВО на международных соревнованиях и это спасет много жизней. Однако официальная причина этого решения (мы не можем гарантировать безопасность) — полная ложь.

Чиновники говорят: такая причина, чтобы Россия не могла подать на них в суд. Я никогда не одобрю такое поведение по отношению к мировой хоккейной общественности. Люди не глупы, и ложное объяснение в корне снижает эффект решения.

IIHF, хватит врать людям! Есть только одна причина, по которой россиянам не разрешают участвовать в соревнованиях. Если бы российские хоккеисты приняли участие, соревнования стали бы огромной рекламой СВО!.. А этого мы допустить не можем!» — написал Гашек в соцсетях.

В конце февраля 2022 года совет IIHF отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Чемпионат мира 2025 года пройдет с 9-го по 25 мая в шведском Стокгольме и датском Хернинге, 2026 года — в швейцарских Цюрихе и Фрибуре.

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