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11:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист во время матча выпил нашатырный спирт и получил ожог

Защитник любительской команды «Вольта» Валерий Зотов получил ожоги рта и желудка, выпив во время игры нашатырный спирт. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Источник: Mash

Инцидент произошел в Москве в ледовом дворце «Янтарь» во время матча хоккейной лиги «Трудовые резервы». После своей смены 40-летний хоккеист сел на скамейку и начал пить воду из бутылки, внутри которой оказалась химическая жидкость. Хоккеиста экстренно увезли на скорой, в больнице ему диагностировали химический ожог рта и желудка второй степени.

Об инциденте врачи доложили правоохранительным органам, которые сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Сам пострадавший считает, что нашатырный спирт оказался в его бутылке не случайно, и его пытались отравить.

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