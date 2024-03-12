Хоккеист во время матча выпил нашатырный спирт и получил ожог

Инцидент произошел в Москве в ледовом дворце «Янтарь» во время матча хоккейной лиги «Трудовые резервы». После своей смены 40-летний хоккеист сел на скамейку и начал пить воду из бутылки, внутри которой оказалась химическая жидкость. Хоккеиста экстренно увезли на скорой, в больнице ему диагностировали химический ожог рта и желудка второй степени.