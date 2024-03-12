Хоккеист во время матча выпил нашатырный спирт и получил ожог
Защитник любительской команды «Вольта» Валерий Зотов получил ожоги рта и желудка, выпив во время игры нашатырный спирт. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Защитник любительской команды «Вольта» Валерий Зотов получил ожоги рта и желудка, выпив во время игры нашатырный спирт. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел в Москве в ледовом дворце «Янтарь» во время матча хоккейной лиги «Трудовые резервы». После своей смены 40-летний хоккеист сел на скамейку и начал пить воду из бутылки, внутри которой оказалась химическая жидкость. Хоккеиста экстренно увезли на скорой, в больнице ему диагностировали химический ожог рта и желудка второй степени.
Об инциденте врачи доложили правоохранительным органам, которые сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Сам пострадавший считает, что нашатырный спирт оказался в его бутылке не случайно, и его пытались отравить.