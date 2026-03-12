Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
1
:
Барыс
1
Все коэффициенты
П1
4.00
X
1.93
П2
4.20
Хоккей. НХЛ
13.03
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.50
П2
3.79
Хоккей. НХЛ
13.03
Бостон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
13.03
Каролина
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.74
П2
4.84
Хоккей. НХЛ
13.03
Нью-Джерси
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.49
Хоккей. НХЛ
13.03
Тампа-Бэй
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
13.03
Торонто
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
13.03
Флорида
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Владислава Третьяка переизбрали президентом ФХР

Легендарный голкипер Владислав Третьяк возглавляет организацию 20 лет.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк вновь избран президентом Федерации хоккея России (ФХР) — теперь уже в пятый раз. Сообщение об этом сделал председатель правления организации Аркадий Ротенберг.

Отчетно-выборная конференция федерации состоялась 12 марта, и Третьяк был переизбран единогласно.

Он руководит ФХР с 26 апреля 2006 года. На всех выборах он был единственным кандидатом за исключением 2014 года, когда Третьяк одержал победу над Вячеславом Фетисовым.

За время его руководства Россия принимала чемпионаты мира по хоккею в 2007 и 2016 годах, а национальная сборная становилась чемпионом мира в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах. Российские хоккеисты также завоевали золото на Олимпийских играх 2018 года, а молодежная команда выиграла чемпионат мира в 2011 году.

До введения санкций Всемирного антидопингового агентства в 2021 году Третьяк входил в совет Международной федерации хоккея.