Владислава Третьяка переизбрали президентом ФХР

За время его руководства Россия принимала чемпионаты мира по хоккею в 2007 и 2016 годах, а национальная сборная становилась чемпионом мира в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах. Российские хоккеисты также завоевали золото на Олимпийских играх 2018 года, а молодежная команда выиграла чемпионат мира в 2011 году.