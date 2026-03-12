Владислава Третьяка переизбрали президентом ФХР

Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк вновь избран президентом Федерации хоккея России (ФХР) — теперь уже в пятый раз. Сообщение об этом сделал председатель правления организации Аркадий Ротенберг.
Отчетно-выборная конференция федерации состоялась 12 марта, и Третьяк был переизбран единогласно.
Он руководит ФХР с 26 апреля 2006 года. На всех выборах он был единственным кандидатом за исключением 2014 года, когда Третьяк одержал победу над Вячеславом Фетисовым.
За время его руководства Россия принимала чемпионаты мира по хоккею в 2007 и 2016 годах, а национальная сборная становилась чемпионом мира в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах. Российские хоккеисты также завоевали золото на Олимпийских играх 2018 года, а молодежная команда выиграла чемпионат мира в 2011 году.
До введения санкций Всемирного антидопингового агентства в 2021 году Третьяк входил в совет Международной федерации хоккея.