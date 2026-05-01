Полуфиналист плей-офф МХЛ: Не имеем права проигрывать дважды подряд

Дмитрий Исаев объяснил ключевой момент в матче полуфинальной серии со «Спартаком».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Российский хоккеист, нападающий МХК «Авто» Дмитрий Исаев подвел итоги после матча со «Спартаком», где екатеринбуржцы проиграли со счетом 3:2 в серии буллитов. «Авто» вел в матче 2:0. Счет в серии 2−1 в пользу москвичей.

— Тяжёлый, мне кажется, матч получился. Скажи, какой ключевой момент был в нем?

— Можно их несколько даже выделить, то, что сначала смогли повести в счёте 2:0. Должен быть по идее уверенный отрыв, должны были довести дело до победы, но в итоге пропускаем два гола. И дальше взяли игру под свой контроль, много атаковали, много пытались забросить, но не смогли дожать до конца, не смогли дотерпеть и в итоге проигрыш.

— Второй гол вы забили в раздевалку. Как это повлияло на то, как вы начинали второй период?

— Там было время ещё и забить во втором периоде в начале, но опять не смогли реализовать такую вот возможность. Большинства было достаточно, могли чисто этим компонентом выигрывать эту игру, но в итоге не смогли дожать, отпустили и противник мог забросить две шайбы.

— Как после двух проигрышей подряд вы будете морально настраивать себя?

— Мы просто не имеем права проигрывать дома две игры подряд, это сразу ставит нас на грань вылета, надо будет отдать все силы, чтобы сравнять счёт в серии. Дальше уже готовиться к следующим играм, поэтому завтра будет очень важный матч, и надо подойти к нему с особой ответственностью.

— А какие ошибки вы завтра будете исправлять на льду?

— В первую очередь, я считаю, ловля шайбы на себя. Я считаю, надо подправить это и в определённый момент не нервничать, сыграть хладнокровно, спокойно отдать передачу, вывести шайбу из зоны, а не наводить панику. Спокойно сыграть, выйти с холодной головой и выиграть, — сказал Исаев в беседе с корреспондентом SportMail Ариной Нуриахметовой.