Выбор драфта НХЛ-2025 рассказал, поддерживает ли связь с клубом

Форвард МХК «Авто» Дмитрий Исаев рассказал, общается ли сейчас с представителями клуба «Оттава Сенаторз», который выбрал его на драфте 2025 года.
— Ты выбор драфта в прошлом году, ты поддерживаешь как-то связь с клубом?
— Да, конечно, мне пишут и тренеры, и многие люди, причастные к системе этого клуба, поэтому всегда держу на связи, они мне подсказывают, помогают, я стараюсь прислушиваться и переносить эти советы на лёд.
— Ты за ними стал больше следить в этом сезоне?
— Ну да, конечно. Теперь смотришь на игру этого клуба, пытаешься понять систему игры, думаешь, как бы поступил бы ты, как бы ты смотрелся на этом месте. То есть, стараешься уже готовить себя к тому уровню, чтобы развиваться и расти дальше.
— А впереди следующий драфт. Ты можешь назвать каких-то ребят, которые вот, ну, достойны были бы выбора?
— Много парней, их там устанешь перечислять и у нас в России, в клубах, за океаном, в Европе много очень парней достойных, поэтому будем следить за всеми, многих знаем, так что будем рады за тех, кого выберут, и ждать, когда у них случится выбор.
— Есть личный топ-3?
— Ну, конечно, за одноклубников буду болеть. Лавр Гашилов, Миша Гамзаков могут спокойно выходить на драфт. За всех будем рады, — сказал Исаев в беседе с корреспондентом SportMail Ариной Нуриахметовой.