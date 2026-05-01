Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
0
:
Металлург Мг
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.60
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
02.05
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.15
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
02.05
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.19
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
02.05
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.28
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2

Выбор драфта НХЛ-2025 рассказал, поддерживает ли связь с клубом

Дмитрий Исаев выбран клубом «Оттава Сенаторз» на драфте НХЛ 2025 года в 5-м раунде под общим 149-м номером.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК «Авто»

Форвард МХК «Авто» Дмитрий Исаев рассказал, общается ли сейчас с представителями клуба «Оттава Сенаторз», который выбрал его на драфте 2025 года.

— Ты выбор драфта в прошлом году, ты поддерживаешь как-то связь с клубом?

— Да, конечно, мне пишут и тренеры, и многие люди, причастные к системе этого клуба, поэтому всегда держу на связи, они мне подсказывают, помогают, я стараюсь прислушиваться и переносить эти советы на лёд.

— Ты за ними стал больше следить в этом сезоне?

— Ну да, конечно. Теперь смотришь на игру этого клуба, пытаешься понять систему игры, думаешь, как бы поступил бы ты, как бы ты смотрелся на этом месте. То есть, стараешься уже готовить себя к тому уровню, чтобы развиваться и расти дальше.

— А впереди следующий драфт. Ты можешь назвать каких-то ребят, которые вот, ну, достойны были бы выбора?

— Много парней, их там устанешь перечислять и у нас в России, в клубах, за океаном, в Европе много очень парней достойных, поэтому будем следить за всеми, многих знаем, так что будем рады за тех, кого выберут, и ждать, когда у них случится выбор.

— Есть личный топ-3?

— Ну, конечно, за одноклубников буду болеть. Лавр Гашилов, Миша Гамзаков могут спокойно выходить на драфт. За всех будем рады, — сказал Исаев в беседе с корреспондентом SportMail Ариной Нуриахметовой.