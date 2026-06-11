Российский хоккеист умер в 21 год

«С глубоким прискорбием и болью в сердце сообщаем о том, что наш игрок Егор Ядыкин ушел из жизни при трагических обстоятельствах. За время выступлений в ХК “Норильск” он показал себя не просто профессионалом и перспективным игроком, а настоящим самоотверженным бойцом, для которого командные идеалы были превыше всего.



Егор был улыбчивым парнем, который давал партнерам энергию на площадке и за ее пределами. Он был надежным и отзывчивым другом, внимательным к проблемам каждого. Новость о внезапном уходе Егора стала шоком для всех без исключения в нашем клубе. Все мысли и поддержка ХК “Норильск” сейчас с его родными и близкими. Наш клуб окажет им всю необходимую помощь», — сказано в сообщении клуба.