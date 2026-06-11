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Российский хоккеист умер в 21 год

Нападающий хоккейного клуба «Норильск» Егор Ядыкин умер на 22‑м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт ВХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Норильск"

«С глубоким прискорбием и болью в сердце сообщаем о том, что наш игрок Егор Ядыкин ушел из жизни при трагических обстоятельствах. За время выступлений в ХК “Норильск” он показал себя не просто профессионалом и перспективным игроком, а настоящим самоотверженным бойцом, для которого командные идеалы были превыше всего.

Егор был улыбчивым парнем, который давал партнерам энергию на площадке и за ее пределами. Он был надежным и отзывчивым другом, внимательным к проблемам каждого. Новость о внезапном уходе Егора стала шоком для всех без исключения в нашем клубе. Все мысли и поддержка ХК “Норильск” сейчас с его родными и близкими. Наш клуб окажет им всю необходимую помощь», — сказано в сообщении клуба.

Подробности гибели хоккеиста не уточняются в официальных источниках, но, по информации Mash на спорте, имел место трагический инцидент при поездке на охоту в Салавате (Башкирия). Молодой человек был в машине, когда в него случайно выстрелило находившееся в салоне автомобиля ружье.

Ядыкин — воспитанник омского «Авангарда». Он провел 169 матчей за «Омских Ястребов» в МХЛ и набрал 67 (27+40) очков. В сезоне-2023/24 он был капитаном команды. Также на его счету 18 матчей за «Омские Крылья» в ВХЛ, в которых он набрал 3 (0+3) очка.

Летом 2025 года Ядыкин стал игроком «Норильска». Он провел за клуб 46 матчей и набрал 4 (2+2) очка.