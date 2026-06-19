10-летний мальчик пожертвовал 25 тысяч рублей, чтобы спасти клуб

«Всем привет! Я Дима — болельщик хоккейной команды “Гвардия”. Я за нее болею уже около трех лет. Когда-то давно папа мне рассказал, что в Краснодаре появился хоккей. Я даже очень сильно помню свой первый матч — тогда мы играли против хоккейного клуба “Тамбов”. Моим любимым игроком за всю карьеру остается Егор Селютин. У меня от него даже остался сувенир — шайба, которую он подарил мне с площадки.



В конце этого сезона я также узнал от папы, что у “Гвардии” есть финансовые проблемы. У меня были сбережения от подарков на дни рождения и от отличной учебы. Я их копил на игровую приставку, но потом я папе сказал, что твердо решил помочь нашей “Гвардии”. Тем самым я запустил челлендж среди других девчонок и мальчишек, чтобы еще больше дать денег нашей команде. Ведь если каждый поможет понемножечку, то тогда мы вместе сможем преодолеть все трудности. Чтобы наша “Гвардия” дальше жила, играла в хоккей, радовала нас своими играми. Чтобы мы вместе ходили на стадион, а дети занимались хоккеем», — сказал Дима.