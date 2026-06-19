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10-летний мальчик пожертвовал 25 тысяч рублей, чтобы спасти клуб

Дима копил на приставку, но решил помочь хоккейной команде, на которую не нашлось денег у властей.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Десятилетний мальчик из Краснодара пожертвовал 25 тыс. рублей местному хоккейному клубу «Гвардия». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Гвардии» отказали в финансировании власти Краснодарского края, поэтому клуб открыл сбор пожертвований. 25 тысяч, которые Дима копил на приставку, стали самым крупным взносом. Всего Гвардии удалось собрать 400 тысяч рублей.

«Гвардия» — единственный хоккейный клуб на юге России, выступающий в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ), которая в новом сезоне станет Российской хоккейной лигой (РХЛ). На базе клуба существует хоккейная академия и молодежная команда, за которую выступают игроки в возрасте от 17 до 21 года.

Спонсорами «Гвардии» выступали строительные компании, которые в прошлом году прекратили финансирование клуба, из-за чего команда столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. По словам директора «Гвардии» Олеси Харченко, местные власти отказывают клубу в поддержке, поскольку хоккей не входит в число приоритетных видов спорта в регионе. В связи с этим было принято решение открыть сбор пожертвований, благодаря которому удалось собрать всего 400 тыс. рублей. Самое большое пожертвование отправил 10-летний Дима.

«Всем привет! Я Дима — болельщик хоккейной команды “Гвардия”. Я за нее болею уже около трех лет. Когда-то давно папа мне рассказал, что в Краснодаре появился хоккей. Я даже очень сильно помню свой первый матч — тогда мы играли против хоккейного клуба “Тамбов”. Моим любимым игроком за всю карьеру остается Егор Селютин. У меня от него даже остался сувенир — шайба, которую он подарил мне с площадки.

В конце этого сезона я также узнал от папы, что у “Гвардии” есть финансовые проблемы. У меня были сбережения от подарков на дни рождения и от отличной учебы. Я их копил на игровую приставку, но потом я папе сказал, что твердо решил помочь нашей “Гвардии”. Тем самым я запустил челлендж среди других девчонок и мальчишек, чтобы еще больше дать денег нашей команде. Ведь если каждый поможет понемножечку, то тогда мы вместе сможем преодолеть все трудности. Чтобы наша “Гвардия” дальше жила, играла в хоккей, радовала нас своими играми. Чтобы мы вместе ходили на стадион, а дети занимались хоккеем», — сказал Дима.

В минувшем сезоне НМХЛ «Гвардия» заняла 16-е место среди 26 команд и завоевала последнюю путевку в плей-офф. В первом раунде команда из Краснодара уступила клубу «Рязань-ВДВ» (0−3).

Из заметных хоккеистов в Краснодаре родились обладатель Кубка Гагарина в составе СКА Илья Ежов, а также 19-летний нападающий Даниил Прохоров, который в прошлом году был задрафтован «Айлендерс» во втором раунде драфта НХЛ. В Майкопе, расположенном в двух часах езды от Краснодара, родился один из лучших российских хоккеистов современности Никита Кучеров.

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