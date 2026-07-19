Ротенберг: «Красная Машина» опирается на наследие СССР

Во второй день форума Ротенберг также принял участие в дискуссии «Герой вне пьедестала: как спорт формирует человека будущего». По его словам, спорт должен не только готовить профессиональных спортсменов, но и воспитывать образованных и ответственных людей, способных преодолевать трудности, принимать победы и поражения и работать в команде.