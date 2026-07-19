Ротенберг: «Красная Машина» опирается на наследие СССР

Роман Ротенберг заявил, что хоккейная экосистема «Красная Машина» развивается на основе наследия советского хоккея. О принципах работы проекта он рассказал на пленарном заседании «Креативная экономика, ценности, объединяющие мир» в рамках Российской креативной недели.
«Мы опираемся на великое наследие советского хоккея, многие принципы и методики которого впоследствии переняли на Западе, и развиваем его в современных условиях. Используем искусственный интеллект, аналитику, 3D-визуализацию и постоянный контроль здоровья воспитанников, открываем школы в регионах России, работаем с международными партнерами и круглый год развиваем массовый спорт благодаря проектам “Красная Машина Двор” и “Красная Машина Бег”», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.
Во второй день форума Ротенберг также принял участие в дискуссии «Герой вне пьедестала: как спорт формирует человека будущего». По его словам, спорт должен не только готовить профессиональных спортсменов, но и воспитывать образованных и ответственных людей, способных преодолевать трудности, принимать победы и поражения и работать в команде.
Ротенберг отметил роль СМИ, кино и цифрового контента в распространении историй спортсменов. Он считает, что такие примеры помогают формировать правильные ориентиры и показывать молодежи достойные образцы для подражания.
Российская креативная неделя объединила более 350 спикеров из 25 стран. Участники представляли государственную власть, бизнес, культуру, медиа, технологии, образование и спорт.
«Через спорт воспитываем человека. Через человека укрепляем страну. Так закладывается ДНК победителей», — подчеркнул Ротенберг.