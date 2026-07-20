Владимир Путин объявил 22 декабря Днем хоккея в России

Соответствующий указ был опубликован сегодня на портале правовой информации. Как отмечается в документе, решение принято «в целях популяризации и развития хоккея» в России.
Дату праздника выбрал Минспорт России — 22 декабря 1946 года были сыграны первые матчи чемпионата СССР по хоккею. Первым обладателем титула стало московское «Динамо», серебряные медали завоевал ЦДКА (ныне — ЦСКА), а бронзовые — «Спартак».
В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).
Сборная России по хоккею является пятикратным чемпионом мира (1993, 2008, 2009, 2012, 2014) и олимпийским чемпионом 2018 года. На счету сборной СССР 22 победы на чемпионатах мира и семь золотых медалей Олимпийских игр.