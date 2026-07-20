Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Владимир Путин объявил 22 декабря Днем хоккея в России

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея, который будет отмечаться ежегодно 22 декабря.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Соответствующий указ был опубликован сегодня на портале правовой информации. Как отмечается в документе, решение принято «в целях популяризации и развития хоккея» в России.

Дату праздника выбрал Минспорт России — 22 декабря 1946 года были сыграны первые матчи чемпионата СССР по хоккею. Первым обладателем титула стало московское «Динамо», серебряные медали завоевал ЦДКА (ныне — ЦСКА), а бронзовые — «Спартак».

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).

Сборная России по хоккею является пятикратным чемпионом мира (1993, 2008, 2009, 2012, 2014) и олимпийским чемпионом 2018 года. На счету сборной СССР 22 победы на чемпионатах мира и семь золотых медалей Олимпийских игр.