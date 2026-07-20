Ротенберг: Хоккеистам нужно брать уроки актерского мастерства

Роман Ротенберг на мероприятии Российской креативной недели высказался о том, что гармоничное развитие личности не менее важно, чем спортивные достижения.
— Что должно быть в системе подготовки, чтобы хоккеисты становились не только мастерами клюшки и шайбы, но и яркими личностями, на которых хочется равняться?
— Нужно уделять внимание образованию, гармоничному развитию личности. Учить их общаться с медиа, разговаривать, брать уроки актёрского мастерства — чтобы они вели себя уверенно. Необходимо всестороннее развитие, — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».
Роман Ротенберг возглавлял петербургский СКА с января 2022 года. 2 июня 2025 года тренер был уволен из СКА в связи с «недостижением командой спортивных результатов». В июле он вошел в совет директоров московского «Динамо». 44-летний специалист также занимает пост первого вице-президента Федерации хоккея России.