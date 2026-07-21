«Очень правильное решение». Фетисов — об учреждении Дня хоккея

«Как я могу относиться к такому решению? Конечно, положительно. Президент сам играет в хоккей и многое сделал для развития нашего вида спорта. Поэтому это очень правильное решение.



Хоккей — это вид спорта, которым мы все гордимся. На протяжении многих десятилетий мы представляли нашу страну, побеждали на крупнейших международных соревнованиях. У нас выдающиеся хоккеисты, великие традиции, потрясающая история.



Хочу поздравить всех, кто имеет отношение к хоккею. Теперь у нашего вида спорта появился свой официальный государственный праздник, и это, конечно, заслуженно», — сказал Фетисов.