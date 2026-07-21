«Очень правильное решение». Фетисов — об учреждении Дня хоккея

Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин.
«Как я могу относиться к такому решению? Конечно, положительно. Президент сам играет в хоккей и многое сделал для развития нашего вида спорта. Поэтому это очень правильное решение.
Хоккей — это вид спорта, которым мы все гордимся. На протяжении многих десятилетий мы представляли нашу страну, побеждали на крупнейших международных соревнованиях. У нас выдающиеся хоккеисты, великие традиции, потрясающая история.
Хочу поздравить всех, кто имеет отношение к хоккею. Теперь у нашего вида спорта появился свой официальный государственный праздник, и это, конечно, заслуженно», — сказал Фетисов.
В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).
Сборная России по хоккею является пятикратным чемпионом мира (1993, 2008, 2009, 2012, 2014) и олимпийским чемпионом 2018 года. На счету сборной СССР 22 победы на чемпионатах мира и семь золотых медалей Олимпийских игр.