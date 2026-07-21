Хоккейный клуб «Ростов» пропустит сезон-2026/2027 ВХЛ

В связи с этим клуб пропустит сезон-2026/27. Таким образом, в Чемпионате России по хоккею — ВХЛ выступит 31 команда. Календарь матчей будет утверждён и опубликован позднее.



ХК «Ростов» — это профессиональный российский хоккейный клуб из Ростова-на-Дону, основанный в 2004 году. Домашние матчи команда проводит на льду «Айс Арены». С 2013 по 2015 выступал в Российской хоккейной лиге, с 2015 по 2019 в Первенстве Высшей хоккейной лиги. С сезона 2019/2020 — участник Всероссийской хоккейной лиги.