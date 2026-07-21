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Хоккейный клуб «Ростов» пропустит сезон-2026/2027 ВХЛ

Клуб не может провести сезон из-за финансовых проблем.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Хоккейный клуб «Ростов» не примет участия в сезоне-2026/27 ВХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Как отметили в ВХЛ, при подаче заявки клуб предоставил финансовые гарантии, достаточные для участия в чемпионате. Однако позже «Ростов» уведомил лигу, что источники финансирования изменились и он не может гарантировать наличие необходимых средств на сезон.

В связи с этим клуб пропустит сезон-2026/27. Таким образом, в Чемпионате России по хоккею — ВХЛ выступит 31 команда. Календарь матчей будет утверждён и опубликован позднее.

ХК «Ростов» — это профессиональный российский хоккейный клуб из Ростова-на-Дону, основанный в 2004 году. Домашние матчи команда проводит на льду «Айс Арены». С 2013 по 2015 выступал в Российской хоккейной лиге, с 2015 по 2019 в Первенстве Высшей хоккейной лиги. С сезона 2019/2020 — участник Всероссийской хоккейной лиги.