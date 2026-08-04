19-летний хоккеист скончался на свидании из-за отрыва тромба

Трагедия произошла во время мастер-класса по лепке из глины, куда Ханов пришел вместе со своей девушкой. В какой-то момент 19-летний хоккеист внезапно потерял сознание. Прибывшие медики пытались оказать ему помощь и провести реанимационные мероприятия, но спасти спортсмена не удалось.
По информации ТАСС, у Ханова были проблемы с сердцем. Предварительной причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.
Ханов был воспитанником «Салавата Юлаева». В сезоне-2022/23 он стал самым результативным защитником команды уфимцев 2007 года рождения в первенстве России по региону Поволжье. Также Ханов выступал за сборную Приволжского федерального округа, с которой в 2022 году выиграл Кубок Сириуса.
Последние два сезона Ханов провел в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ), где выступал за рыбинский «Полет» и «Самару». В общей сложности он провел в лиге 40 матчей, в которых набрал 8 (1+7) очков.