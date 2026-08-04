19-летний хоккеист скончался на свидании из-за отрыва тромба

Ханов был воспитанником «Салавата Юлаева». В сезоне-2022/23 он стал самым результативным защитником команды уфимцев 2007 года рождения в первенстве России по региону Поволжье. Также Ханов выступал за сборную Приволжского федерального округа, с которой в 2022 году выиграл Кубок Сириуса.