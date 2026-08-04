Роман Ротенберг: Самое главное — воспитать личность

— Что значит открытие академии «Красная Машина» в Челябинске?
— Наша задача — построить больше катков, привлечь инвестиции, развить хоккей вместе. И самое главное, чтобы дети имели возможность заниматься спортом и учиться в школе. Хотели бы развивать «Красную Машину» во многих городах, и самое главное — это даже не количество, а качество. И как раз в Челябинске мы будем уделять много внимания развитию хоккея — больше конкуренции, больше талантливых ребят. Потом надеемся, верим, мечтаем, что эти ребята сыграют за сборную России. Им нужно будет еще минимум десять лет работы, чтобы достичь успехов и чтобы эти ребята в составе сборной обыграли команды Канады и США. В то же время дети должны получать удовольствие от хоккея. На мастер-классе мы проводили много тяжелых упражнений, но они улыбались, глаза горели. Тренировка прошла на высоком уровне, ребята маленькие, но они с огромным желанием играют в хоккей. Они готовы пять часов подряд тренироваться.
— Вы раньше говорили, что возможны детские матчи сборных России с Канадой или США. Насколько это реально?
— Диалог есть. Через год мы хотели бы провести юниорский турнир. Можно рассмотреть любой город — Москва, Челябинск (здесь всегда полные трибуны, и мы уже проводили матчи сборной России). Или мы можем выбрать нейтральную территорию, если команды Канады и США захотят, например, полететь в Абу-Даби. Там мы тоже можем сыграть.
— По развитию наш хоккей уступает Канаде или находится на уровне?
— Если говорить про наш мастер-класс «Красной Машины», именно наш подход, то он точно ни в чем не уступает, даже превосходит. Но надо, чтобы это все было в каждом городе, и в каждом дворе надо играть в хоккей. У нас есть программа «Красная Машина Двор», и это мы тоже обсуждали в Челябинске. И, конечно, нужно строительство катков. Чем больше будет льда, тем лучше мы будем играть в хоккей. А что касается самого набора упражнений, то у нас лучше, чем у Канады и США. Но надо понимать правильно, что мы увидим этот результат, когда эти дети сыграют на чемпионате мира. Мы должны воспитать их в балансе — учеба, гармоничное развитие, разные виды спорта. Самое главное нужно воспитать личность. Хороший хоккеист — это хороший человек, — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».
Роман Ротенберг возглавлял петербургский СКА с января 2022 года. 2 июня 2025 года тренер был уволен из СКА в связи с «недостижением командой спортивных результатов». В июле он вошел в совет директоров московского «Динамо». 44-летний специалист также занимает пост первого вице-президента Федерации хоккея России.