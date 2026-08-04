Роман Ротенберг: Самое главное — воспитать личность

— Если говорить про наш мастер-класс «Красной Машины», именно наш подход, то он точно ни в чем не уступает, даже превосходит. Но надо, чтобы это все было в каждом городе, и в каждом дворе надо играть в хоккей. У нас есть программа «Красная Машина Двор», и это мы тоже обсуждали в Челябинске. И, конечно, нужно строительство катков. Чем больше будет льда, тем лучше мы будем играть в хоккей. А что касается самого набора упражнений, то у нас лучше, чем у Канады и США. Но надо понимать правильно, что мы увидим этот результат, когда эти дети сыграют на чемпионате мира. Мы должны воспитать их в балансе — учеба, гармоничное развитие, разные виды спорта. Самое главное нужно воспитать личность. Хороший хоккеист — это хороший человек, — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».