Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Переименован женский клуб, девятикратный чемпион РФ по хоккею

Девятикратный чемпион России по хоккею среди женских команд «Торнадо» переименован в «Химик». Об этом сообщает пресс-служба Женской хоккейной лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

— В чемпионате России по хоккею среди женских команд клуб из Подмосковья шесть раз становился чемпионом страны, а после создания Женской хоккейной лиги в 2015 году завоевал ещё три чемпионских титула. «Торнадо» — самая титулованная команда в истории российского женского хоккея. Уже в сезоне-2026/2027 клуб продолжит выступление в ЖХЛ под новым названием. Домашней ареной команды по-прежнему останется ЛД «Подмосковье» в Воскресенске.

Переименование связано с объединением женской команды с системой «Химика» и стало закономерным этапом в развитии клуба, который в сезоне-2025/2026 переехал в новый город — Воскресенск, — сказано в сообщении пресс-службы ЖХЛ.

«Торнадо» было основано в 2003 году в Дмитрове и выигрывало чемпионат страны в 2006, 2007, 2009, 2011−2013, 2015−2017 годах. Команда является обладателем Кубка европейских чемпионов (2010, 2012−2014).