Переименован женский клуб, девятикратный чемпион РФ по хоккею

— В чемпионате России по хоккею среди женских команд клуб из Подмосковья шесть раз становился чемпионом страны, а после создания Женской хоккейной лиги в 2015 году завоевал ещё три чемпионских титула. «Торнадо» — самая титулованная команда в истории российского женского хоккея. Уже в сезоне-2026/2027 клуб продолжит выступление в ЖХЛ под новым названием. Домашней ареной команды по-прежнему останется ЛД «Подмосковье» в Воскресенске.