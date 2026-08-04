Переименован женский клуб, девятикратный чемпион РФ по хоккею

— В чемпионате России по хоккею среди женских команд клуб из Подмосковья шесть раз становился чемпионом страны, а после создания Женской хоккейной лиги в 2015 году завоевал ещё три чемпионских титула. «Торнадо» — самая титулованная команда в истории российского женского хоккея. Уже в сезоне-2026/2027 клуб продолжит выступление в ЖХЛ под новым названием. Домашней ареной команды по-прежнему останется ЛД «Подмосковье» в Воскресенске.
Переименование связано с объединением женской команды с системой «Химика» и стало закономерным этапом в развитии клуба, который в сезоне-2025/2026 переехал в новый город — Воскресенск, — сказано в сообщении пресс-службы ЖХЛ.
«Торнадо» было основано в 2003 году в Дмитрове и выигрывало чемпионат страны в 2006, 2007, 2009, 2011−2013, 2015−2017 годах. Команда является обладателем Кубка европейских чемпионов (2010, 2012−2014).