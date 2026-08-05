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Стали известны составы команд на гала-матч Кубка Овечкина в Мытищах

Александр Овечкин и Илья Ковальчук в качестве капитанов возглавят команды на гала-матче в рамках финала Кубка Овечкина. Игра состоится 8 августа на «Арене-Мытищи».

Источник: РИА "Новости"

Составы команд на гала-матч в рамках хоккейного Кубка Александра Овечкина утверждены, о чем информирует официальный сайт соревнований.

Матч всех звезд запланирован на 8 августа, в заключительный день турнира ОвиCUP. Игра пройдет на льду «Арены-Мытищи» имени В. В. Шалимова.

Капитанами команд выступят нападающий «Вашингтона» и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, а также олимпийский чемпион, президент клуба КХЛ «Шанхай Дрэгонс» Илья Ковальчук.

В заявку команды Овечкина вошли:

  • обладатели Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов и Дмитрий Орлов;
  • первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг;
  • обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Войнов;
  • олимпийский чемпион Илья Каблуков;
  • чемпионы мира Андрей Николишин и Андрей Марков;
  • обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков;
  • призер молодежного чемпионата мира Никита Филатов;
  • футболист Андрей Аршавин, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года;
  • Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию;
  • хоккейный блогер Ярослав Кузьмичев (YARKUZYA);
  • Камил Гаджиев, президент промоутерской компании Fight Nights;
  • Сергей, сын Александра Овечкина.

Состав команды Ковальчука выглядит следующим образом:

  • Артемий Панарин, нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес», обладатель «Золотого шлема» и Кубка КХЛ;
  • президент КХЛ Алексей Морозов;
  • Валерий Каменский, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли;
  • олимпийский чемпион Андрей Коваленко;
  • обладатели Кубка Гагарина Илья Горохов, Сергей Широков, Василий Кошечкин и Владислав Каменев;
  • призеры чемпионатов мира Александр Гуськов и Максим Афиногенов;
  • олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков;
  • обладатель Кубка КХЛ Евгений Артюхин;
  • обладатель Кубка Харламова Рубен Бегунц;
  • чемпион СССР по футболу Александр Мостовой.

Тренерские скамейки обеих команд займут олимпийские чемпионы Александр Якушев, Владимир Мышкин, Алексей Касатонов и Виктор Шалимов, чемпионы мира Даниил Марков и Евгений Малкин, а также актер театра и кино Денис Никифоров.

Кубок Александра Овечкина в нынешнем году проводится с 1 по 8 августа на двух площадках Подмосковья: в Красногорске на арене имени Владимира Петрова и в Мытищах на арене имени Виктора Шалимова.

ОвиCUP представляет собой детский хоккейный турнир, организуемый в Московской области с 2018 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Нынешний розыгрыш станет восьмым по счету. Участие в соревновании примут 24 команды из числа лучших детско-юношеских хоккейных академий России.

По завершении гала-матча на этой же арене состоится финальный матч турнира с участием сильнейших детско-юношеских коллективов, по итогам которого будет определен обладатель главного трофея. Церемонию награждения победителей и призеров проведет лично Александр Овечкин.

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