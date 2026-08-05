Стали известны составы команд на гала-матч Кубка Овечкина в Мытищах

Составы команд на гала-матч в рамках хоккейного Кубка Александра Овечкина утверждены, о чем информирует официальный сайт соревнований.
Матч всех звезд запланирован на 8 августа, в заключительный день турнира ОвиCUP. Игра пройдет на льду «Арены-Мытищи» имени В. В. Шалимова.
Капитанами команд выступят нападающий «Вашингтона» и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, а также олимпийский чемпион, президент клуба КХЛ «Шанхай Дрэгонс» Илья Ковальчук.
В заявку команды Овечкина вошли:
- обладатели Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов и Дмитрий Орлов;
- первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг;
- обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Войнов;
- олимпийский чемпион Илья Каблуков;
- чемпионы мира Андрей Николишин и Андрей Марков;
- обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков;
- призер молодежного чемпионата мира Никита Филатов;
- футболист Андрей Аршавин, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года;
- Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию;
- хоккейный блогер Ярослав Кузьмичев (YARKUZYA);
- Камил Гаджиев, президент промоутерской компании Fight Nights;
- Сергей, сын Александра Овечкина.
Состав команды Ковальчука выглядит следующим образом:
- Артемий Панарин, нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес», обладатель «Золотого шлема» и Кубка КХЛ;
- президент КХЛ Алексей Морозов;
- Валерий Каменский, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли;
- олимпийский чемпион Андрей Коваленко;
- обладатели Кубка Гагарина Илья Горохов, Сергей Широков, Василий Кошечкин и Владислав Каменев;
- призеры чемпионатов мира Александр Гуськов и Максим Афиногенов;
- олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков;
- обладатель Кубка КХЛ Евгений Артюхин;
- обладатель Кубка Харламова Рубен Бегунц;
- чемпион СССР по футболу Александр Мостовой.
Тренерские скамейки обеих команд займут олимпийские чемпионы Александр Якушев, Владимир Мышкин, Алексей Касатонов и Виктор Шалимов, чемпионы мира Даниил Марков и Евгений Малкин, а также актер театра и кино Денис Никифоров.
Кубок Александра Овечкина в нынешнем году проводится с 1 по 8 августа на двух площадках Подмосковья: в Красногорске на арене имени Владимира Петрова и в Мытищах на арене имени Виктора Шалимова.
ОвиCUP представляет собой детский хоккейный турнир, организуемый в Московской области с 2018 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Нынешний розыгрыш станет восьмым по счету. Участие в соревновании примут 24 команды из числа лучших детско-юношеских хоккейных академий России.
По завершении гала-матча на этой же арене состоится финальный матч турнира с участием сильнейших детско-юношеских коллективов, по итогам которого будет определен обладатель главного трофея. Церемонию награждения победителей и призеров проведет лично Александр Овечкин.