Женская сборная США проиграла Канаде в финале домашнего ЧМ
Сборная Канады обыграла команду США (6:5 ОТ) в финале женского чемпионата мира по хоккею.
Сборная Канады обыграла команду США (6:5 ОТ) в финале женского чемпионата мира по хоккею.
Турнир проходил в американском городе Ютика (штат Нью-Йорк). Победную шайбу на шестой минуте овертайма в большинстве забросила Даниэль Сердакны.
Команды встречались друг с другом на групповом этапе. Тогда победа досталась сборной США (1:0 ОТ).
Канадки вернули себе титул чемпионок мира, завоевав его в рекордный 13-й раз. На счету американок 10 чемпионских титулов. Канада и США являются единственными сборными, которые выигрывали женский ЧМ с момента его основания в 1990 году.
Лучшим игроком турнира была признана американка Лайла Эдвардс. 20-летняя нападающая набрала 8 (6+2) очков в 7 матчах на дебютном турнире. Самыми результативными игроками турнира стали ее партнеры по сборной Александра Карпентер, Хилари Найт и Кэролайн Харви, набравшие по 10 очков.
Бронзовым призером турнира стала сборная Финляндии, которая в матче за третье место обыграла команду Чехии (3:2 Б). В следующем году женский ЧМ по хоккею пройдет в Ческе-Будеевице (Чехия).
Международная федерация хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Россиянки являются трехкратными бронзовыми призерами турнира (2001, 2013, 2016).