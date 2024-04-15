Женская сборная США проиграла Канаде в финале домашнего ЧМ

Турнир проходил в американском городе Ютика (штат Нью-Йорк). Победную шайбу на шестой минуте овертайма в большинстве забросила Даниэль Сердакны.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=fe5c530db10ecdbb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241158" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команды встречались друг с другом на групповом этапе. Тогда победа досталась сборной США (1:0 ОТ).

Канадки вернули себе титул чемпионок мира, завоевав его в рекордный 13-й раз. На счету американок 10 чемпионских титулов. Канада и США являются единственными сборными, которые выигрывали женский ЧМ с момента его основания в 1990 году.

Лучшим игроком турнира была признана американка Лайла Эдвардс. 20-летняя нападающая набрала 8 (6+2) очков в 7 матчах на дебютном турнире. Самыми результативными игроками турнира стали ее партнеры по сборной Александра Карпентер, Хилари Найт и Кэролайн Харви, набравшие по 10 очков.

Бронзовым призером турнира стала сборная Финляндии, которая в матче за третье место обыграла команду Чехии (3:2 Б). В следующем году женский ЧМ по хоккею пройдет в Ческе-Будеевице (Чехия).