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09:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Женская сборная США проиграла Канаде в финале домашнего ЧМ

Сборная Канады обыграла команду США (6:5 ОТ) в финале женского чемпионата мира по хоккею.

Источник: AP 2023

Турнир проходил в американском городе Ютика (штат Нью-Йорк). Победную шайбу на шестой минуте овертайма в большинстве забросила Даниэль Сердакны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Команды встречались друг с другом на групповом этапе. Тогда победа досталась сборной США (1:0 ОТ).

Канадки вернули себе титул чемпионок мира, завоевав его в рекордный 13-й раз. На счету американок 10 чемпионских титулов. Канада и США являются единственными сборными, которые выигрывали женский ЧМ с момента его основания в 1990 году.

Лучшим игроком турнира была признана американка Лайла Эдвардс. 20-летняя нападающая набрала 8 (6+2) очков в 7 матчах на дебютном турнире. Самыми результативными игроками турнира стали ее партнеры по сборной Александра Карпентер, Хилари Найт и Кэролайн Харви, набравшие по 10 очков.

Бронзовым призером турнира стала сборная Финляндии, которая в матче за третье место обыграла команду Чехии (3:2 Б). В следующем году женский ЧМ по хоккею пройдет в Ческе-Будеевице (Чехия).

Международная федерация хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Россиянки являются трехкратными бронзовыми призерами турнира (2001, 2013, 2016).

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