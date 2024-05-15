В сборной Великобритании объяснили наличие в раздевалке секс-игрушки

Ранее популярный спортивный аккаунт Barstool Sports отметил, что на столе в раздевалке сборной Великобритании на чемпионате мира по хоккею, лежала секс-игрушка.

«На самом деле это “награда”, которую команда вручает игроку, совершившему какую-то глупость. Например, если кто-то из нас споткнется или с ним случится что-нибудь смешное. Не помню, кто принес это в раздевалку, но такое должно было остаться между нами», — приводит слова Дауда Sport Aktuality.

«Это была наша внутренняя шутка, но я не могу рассказать об этом больше. Мы не привыкли к камерам в раздевалке. Это, конечно, не должно было попасть на камеры», — добавил нападающий Лиам Кирк.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии и завершится 26 мая. Сборная Великобритании провела два матча на турнире, в которых не одержала ни одной победы. Команда находится на последнем месте в группе А. Сегодня, 15 мая, сборная Великобритании встретится со Швейцарией. Лидером группы является сборная Канады, набравшая восемь очков. В группе В на первом месте располагается сборная Швеции с 9 очками.