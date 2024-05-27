Сборная России поднялась в рейтинге IIHF, несмотря на отстранение

Обновленный рейтинг опубликован на сайте IIHF. В нем сборная России, благодаря защищенному рейтингу, обошла национальную команду Финляндии и теперь занимает второе место с 4065 очками. Сборная Финляндии опустилась на третье место из-за поражения в четвертьфинале чемпионата мира, который завершился в Чехии.

Возглавляет рейтинг сборная Канады, уступившая Швеции в матче за бронзовые награды мирового первенства со счетом 2:4. Национальная команда Чехии, ставшая триумфатором турнира, поднялась на четыре строчки и располагается на четвертом месте. Финалист чемпионата мира сборная Швейцарии поднялась два две позиции и попала в топ-5 рейтинга IIHF.

Топ-10 рейтинга IIHF выглядит так:

Канада — 4100 очков; Россия — 4065; Финляндия — 3955; Чехия — 3945; Швейцария — 3945; США — 3945; Швеция — 3910; Германия — 3865; Словакия — 3750; Латвия — 3660.

В марте IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24. Молодежная сборная России пропустила чемпионат мира 2023 года. Рейтинг российской и белорусской сборных заморожен.