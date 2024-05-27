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17:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России поднялась в рейтинге IIHF, несмотря на отстранение

Сборная России поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), несмотря на отстранение от участия в турнирах под эгидой организации.

РоссияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: Reuters

Обновленный рейтинг опубликован на сайте IIHF. В нем сборная России, благодаря защищенному рейтингу, обошла национальную команду Финляндии и теперь занимает второе место с 4065 очками. Сборная Финляндии опустилась на третье место из-за поражения в четвертьфинале чемпионата мира, который завершился в Чехии.

Возглавляет рейтинг сборная Канады, уступившая Швеции в матче за бронзовые награды мирового первенства со счетом 2:4. Национальная команда Чехии, ставшая триумфатором турнира, поднялась на четыре строчки и располагается на четвертом месте. Финалист чемпионата мира сборная Швейцарии поднялась два две позиции и попала в топ-5 рейтинга IIHF.

Топ-10 рейтинга IIHF выглядит так:

  1. Канада — 4100 очков;

  2. Россия — 4065;

  3. Финляндия — 3955;

  4. Чехия — 3945;

  5. Швейцария — 3945;

  6. США — 3945;

  7. Швеция — 3910;

  8. Германия — 3865;

  9. Словакия — 3750;

  10. Латвия — 3660.

В марте IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24. Молодежная сборная России пропустила чемпионат мира 2023 года. Рейтинг российской и белорусской сборных заморожен.

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