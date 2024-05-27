Сборная России поднялась в рейтинге IIHF, несмотря на отстранение
Сборная России поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), несмотря на отстранение от участия в турнирах под эгидой организации.
Сборная России поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), несмотря на отстранение от участия в турнирах под эгидой организации.
Обновленный рейтинг опубликован на сайте IIHF. В нем сборная России, благодаря защищенному рейтингу, обошла национальную команду Финляндии и теперь занимает второе место с 4065 очками. Сборная Финляндии опустилась на третье место из-за поражения в четвертьфинале чемпионата мира, который завершился в Чехии.
Возглавляет рейтинг сборная Канады, уступившая Швеции в матче за бронзовые награды мирового первенства со счетом 2:4. Национальная команда Чехии, ставшая триумфатором турнира, поднялась на четыре строчки и располагается на четвертом месте. Финалист чемпионата мира сборная Швейцарии поднялась два две позиции и попала в топ-5 рейтинга IIHF.
Топ-10 рейтинга IIHF выглядит так:
Канада — 4100 очков;
Россия — 4065;
Финляндия — 3955;
Чехия — 3945;
Швейцария — 3945;
США — 3945;
Швеция — 3910;
Германия — 3865;
Словакия — 3750;
Латвия — 3660.
В марте IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24. Молодежная сборная России пропустила чемпионат мира 2023 года. Рейтинг российской и белорусской сборных заморожен.