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09:16 (мск), источник: Sportmail.ru

В Финляндии назвали нелепым место сборной России в рейтинге IIHF

Экс вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF), мэр города Тампере Калерво Куммола высказался об обновленном рейтинге IIHF, где Россия обошла Финляндию, сообщает IIta Sanomat.

Россия
Источник: РИА "Новости"

Напомним, вчера был опубликован обновленный рейтинг IIHF. В нем сборная России, несмотря на отстранение, благодаря защищенному рейтингу обошла национальную команду Финляндии и теперь занимает второе место с 4065 очками. Сборная Финляндии опустилась на третье место из-за поражения в четвертьфинале чемпионата мира, который завершился в Чехии.

Куммола назвал второе место сборной России в рейтинге «нелепым», отметив, что за последние шесть лет российская команда завоевала только одну бронзовую медаль на чемпионатах мира. По мнению Куммолы, «лучше было бы закрыть весь рейтинг».

Возглавляет список сборная Канады, уступившая Швеции в матче за бронзовые награды мирового первенства со счетом 2:4. Национальная команда Чехии, ставшая триумфатором турнира, поднялась на четыре строчки и располагается на четвертом месте. Финалист чемпионата мира сборная Швейцарии поднялась два две позиции и попала в топ-5 рейтинга IIHF.

В марте IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.

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