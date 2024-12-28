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Латвия сенсационно обыграла Канаду на хоккейном МЧМ-2025

Сборная Латвии обыграла команду Канады (3:2 Б) в матче 2-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Оттаве.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: IIHF.com

Канадцы открыли счет в матче на 24-й минуте благодаря шайбе нападающего Джетта Лучанко в меньшинстве. На 54-й минуте счет в большинстве сравнял Эрик Матейко, но минуту спустя Калум Ритчи в большинстве вновь вывел сборную Канады вперед. Латвийцы сумели спастись за две с половиной минуты до сирены благодаря шайбе капитана команды Петериса Буланса.

Встреча перешла в овертайм, который не сумел выявить победителя. Послематчевая серия буллитов растянулась на 16 бросков — единственный буллит реализовал нападающий Эрик Матейко, который был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2024.

Вратарь сборной Латвии Линардс Фелдбергс совершил в этой встрече 55 сэйвов и отразил еще 8 бросков в серии буллитов.

Латвия впервые в истории молодежных чемпионатов мира сумела обыграть Канаду. За последние 15 лет команды четырежды играли между собой, а матчи для латвийцев завершались с такими счетами: 0:16 (2009), 2:10 (2016), 2:5 (2022), 0:10 (2023).

Примечательно, что Латвия обладает самым молодым составом на МЧМ-2025. В команде четыре игрока 2008 года рождения, которым всего по 16 лет. Латвийскую молодежку возглавляет бывший тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс.

Сегодня, 28 декабря, Латвия сыграет с действующим победителем турнира — сборной США. Канадцы получат день отдыха, а в воскресенье сыграют с командой Германии.

В других матчах игрового дня Словакия обыграла Швейцарию (2:1), Финляндия победила Германию (3:1), а Швеция разгромила Казахстан (8:1).

Сборная России не допущена на турнир.

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