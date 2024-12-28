Латвия сенсационно обыграла Канаду на хоккейном МЧМ-2025

Канадцы открыли счет в матче на 24-й минуте благодаря шайбе нападающего Джетта Лучанко в меньшинстве. На 54-й минуте счет в большинстве сравнял Эрик Матейко, но минуту спустя Калум Ритчи в большинстве вновь вывел сборную Канады вперед. Латвийцы сумели спастись за две с половиной минуты до сирены благодаря шайбе капитана команды Петериса Буланса.