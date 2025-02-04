Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шведская федерация хоккея поддержала отстранение России от ЧМ

Шведская федерация хоккея поддержала продление отстранения России от чемпионата мира.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мы, шведские хоккеисты, поддерживаем это решение, которое абсолютно необходимо в сложившейся ситуации. Приятно уже знать условия проведения чемпионата мира в следующем сезоне», — говорится в заявлении на сайте Федерации хоккея Швеции.

Напомним, ранее в СМИ появлялось заявление, в котором глава Федерации Андерс Ларссон сообщил, что в случае допуск россиян, они не будут бойкотировать их. 4 февраля стало известно, что ИИХФ продлило срок действия своего решения.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/2024.

Сейчас у России по-прежнему есть шансы вернуться на мировую арену в хоккее, если их допустят до олимпийского хоккейного турнира, это решение будет принимать Международный олимпийский комитет.

Отметим, что МОК уже допустил до отборочного этапа Олимпиады-2026 российских фигуристов.

Швеция
Россия