Шведская федерация хоккея поддержала отстранение России от ЧМ

«Мы, шведские хоккеисты, поддерживаем это решение, которое абсолютно необходимо в сложившейся ситуации. Приятно уже знать условия проведения чемпионата мира в следующем сезоне», — говорится в заявлении на сайте Федерации хоккея Швеции.
Напомним, ранее в СМИ появлялось заявление, в котором глава Федерации Андерс Ларссон сообщил, что в случае допуск россиян, они не будут бойкотировать их. 4 февраля стало известно, что ИИХФ продлило срок действия своего решения.
Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/2024.
Сейчас у России по-прежнему есть шансы вернуться на мировую арену в хоккее, если их допустят до олимпийского хоккейного турнира, это решение будет принимать Международный олимпийский комитет.
Отметим, что МОК уже допустил до отборочного этапа Олимпиады-2026 российских фигуристов.