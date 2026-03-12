Ричмонд
13.03
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.60
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
13.03
Бостон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.14
Хоккей. НХЛ
13.03
Каролина
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.76
П2
4.92
Хоккей. НХЛ
13.03
Нью-Джерси
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.40
П2
3.53
Хоккей. НХЛ
13.03
Тампа-Бэй
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
3.93
Хоккей. НХЛ
13.03
Торонто
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
13.03
Флорида
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
13.03
Виннипег
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
13.03
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
13.03
Миннесота
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.58
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
13.03
Юта
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.50
П2
4.11
Хоккей. НХЛ
13.03
Ванкувер
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
3.13
X
4.30
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
13.03
Вегас
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
13.03
Сиэтл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.50
П2
1.77
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
2
П1
X
П2

ИИХФ отказалась менять позицию по допуску сборной России

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не намерена пересматривать решение об отстранении сборной России от международных соревнований.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

12 марта министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению российских хоккейных сборных на международную арену. Глава ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация сначала направит документы в ИИХФ, а в случае отказа обратится в суд.

Как сообщает РИА Новости, на вопрос о возможном включении российской команды в календарь соревнований пресс-служба ИИХФ перенаправила релиз по итогам январского заседания совета организации, где подтверждено решение оставить в силе санкции в отношении сборных России и Беларуси.

ИИХФ отстранила российские и белорусские сборные от соревнований под своей эгидой в 2022 году. При этом 11 декабря МОК рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из этих стран в юношеских турнирах, рекомендовав допускать взрослых атлетов только в индивидуальном нейтральном статусе.

