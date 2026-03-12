ИИХФ отказалась менять позицию по допуску сборной России

12 марта министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению российских хоккейных сборных на международную арену. Глава ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация сначала направит документы в ИИХФ, а в случае отказа обратится в суд.
Как сообщает РИА Новости, на вопрос о возможном включении российской команды в календарь соревнований пресс-служба ИИХФ перенаправила релиз по итогам январского заседания совета организации, где подтверждено решение оставить в силе санкции в отношении сборных России и Беларуси.
ИИХФ отстранила российские и белорусские сборные от соревнований под своей эгидой в 2022 году. При этом 11 декабря МОК рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из этих стран в юношеских турнирах, рекомендовав допускать взрослых атлетов только в индивидуальном нейтральном статусе.