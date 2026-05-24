Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
1-й период
Финляндия
0
:
Австрия
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
31.00
Хоккей. Чемпионат мира
1-й период
Словакия
0
:
Канада
0
Все коэффициенты
П1
10.50
X
7.10
П2
1.25
Хоккей. НХЛ
25.05
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.98
X
4.32
П2
2.19
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Великобритания
0
:
Латвия
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
Дания
3
:
Италия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Монреаль
2
П1
X
П2

Великобритания вылетела из элитного дивизиона после поражения от Латвии

Сборная Великобритании проиграла Латвии со счетом 0:6 и потеряла шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

Источник: Reuters

Сборная Великобритании утратила возможность остаться в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею.

В шестом матче группового этапа турнира, который проходит в Швейцарии, британская команда проиграла сборной Латвии со счетом 0:6. Великобритания занимает восьмую строчку в турнирной таблице группы A и лишилась шансов подняться на седьмое место, которое позволяет сохранить прописку в элитном дивизионе. Латвия поднялась на третье место в группе с 9 очками.

По итогам чемпионата мира 2026 года места выбывших команд займут сборные Казахстана и Украины. Следующий турнир состоится в Германии.

В чемпионате мира участвуют 16 сборных, разделенных на две группы. Четыре лучшие команды из каждой группы по итогам кругового турнира выходят в четвертьфинал. Одна худшая сборная из каждой группы понижается во второй по силе дивизион на следующий сезон. Действующим чемпионом мира является сборная США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.

Великобритания
0:6
0:3, 0:3, 0:0
Латвия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
24.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena
Главные тренеры
Питер Расселл
Харийс Витолиньш
Вратари
Мэт Робсон
(00:00-40:00)
Кристерс Гудлевскис
Бен Баунс
(c 40:00)
1-й период
01:30
Ренарс Крастенбергс
06:11
Лиам Стиле
09:29
Мартиньш Дзиеркалс
(Харальд Эгле)
13:25
Денис Смирнов
(Микс Туманов, Сандис Вильманис)
19:18
Рудольф Балцерс
(Робертс Мамчицс, Денис Смирнов)
2-й период
22:03
11088
(Рудольф Балцерс, Альберт Смит)
36:19
Харальд Эгле
38:41
Ренарс Крастенбергс
(Сандис Вильманис, Альберт Смит)
Статистика
Великобритания
Латвия
Штрафное время
2
2
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
Главный судья
Седрик Борга
(Швейцария)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит