Великобритания вылетела из элитного дивизиона после поражения от Латвии

В чемпионате мира участвуют 16 сборных, разделенных на две группы. Четыре лучшие команды из каждой группы по итогам кругового турнира выходят в четвертьфинал. Одна худшая сборная из каждой группы понижается во второй по силе дивизион на следующий сезон. Действующим чемпионом мира является сборная США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.