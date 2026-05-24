Великобритания вылетела из элитного дивизиона после поражения от Латвии

Сборная Великобритании утратила возможность остаться в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею.
В шестом матче группового этапа турнира, который проходит в Швейцарии, британская команда проиграла сборной Латвии со счетом 0:6. Великобритания занимает восьмую строчку в турнирной таблице группы A и лишилась шансов подняться на седьмое место, которое позволяет сохранить прописку в элитном дивизионе. Латвия поднялась на третье место в группе с 9 очками.
По итогам чемпионата мира 2026 года места выбывших команд займут сборные Казахстана и Украины. Следующий турнир состоится в Германии.
В чемпионате мира участвуют 16 сборных, разделенных на две группы. Четыре лучшие команды из каждой группы по итогам кругового турнира выходят в четвертьфинал. Одна худшая сборная из каждой группы понижается во второй по силе дивизион на следующий сезон. Действующим чемпионом мира является сборная США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.
Питер Расселл
Харийс Витолиньш
Мэт Робсон
(00:00-40:00)
Кристерс Гудлевскис
Бен Баунс
(c 40:00)
01:30
Ренарс Крастенбергс
06:11
Лиам Стиле
09:29
Мартиньш Дзиеркалс
(Харальд Эгле)
13:25
Денис Смирнов
(Микс Туманов, Сандис Вильманис)
19:18
Рудольф Балцерс
(Робертс Мамчицс, Денис Смирнов)
22:03
11088
(Рудольф Балцерс, Альберт Смит)
36:19
Харальд Эгле
38:41
Ренарс Крастенбергс
(Сандис Вильманис, Альберт Смит)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
Главный судья
Седрик Борга
(Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит