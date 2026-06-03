«Потому что России нет». Ротенберг — о провале Канады на ЧМ

«У канадцев нет мотивации, потому что нет России. Это все просто. Когда появилась наша великая “Красная Машина”, когда мы играли в Суперсерии‑72 против Канады — с этого начиналась великая история и традиции хоккея. Можно сказать, что на матчах России и Канады держится сам хоккей. А тут — отсутствие главного конкурента. Это привело к деградации хоккея в целом, и поэтому проигрывает Канада. Им просто неинтересно. А без мотивации нет развития, — сказал Ротенберг.