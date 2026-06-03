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«Потому что России нет». Ротенберг — о провале Канады на ЧМ

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о выступлении сборной Канады на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЧМ-2026 проходил в Швейцарии с 15 по 31 мая. Сборная Канады в третий раз подряд осталась без медалей, проиграв в полуфинале Финляндии (2:4), а в матче за третье место — Норвегии (2:3 ОТ).

«У канадцев нет мотивации, потому что нет России. Это все просто. Когда появилась наша великая “Красная Машина”, когда мы играли в Суперсерии‑72 против Канады — с этого начиналась великая история и традиции хоккея. Можно сказать, что на матчах России и Канады держится сам хоккей. А тут — отсутствие главного конкурента. Это привело к деградации хоккея в целом, и поэтому проигрывает Канада. Им просто неинтересно. А без мотивации нет развития, — сказал Ротенберг.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок, из-за чего они пропустили уже пять чемпионатов мира. На прошлой неделе дисциплинарный совет IIHF аннулировал это решение, благодаря чему российская сборная может вернуться на ЧМ-2027, который пройдет в Германии.