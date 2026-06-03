Федерация хоккея Финляндии высказалась о возможном допуске России

Глава Федерации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен высказался о возможном возвращении сборной России к участию в международных соревнованиях.
"Позиция Федерации хоккея Финляндии по вопросу России остается неизменной. Мы также не вели обсуждений на эту тему ни с одной из сторон.
Ситуацию, связанную с потенциальным возвращением России, мы оцениваем так же, как и ранее. Однако на данный момент никаких решений относительно сроков допуска российской сборной к международным турнирам не принято", — приводит слова Хиетанена официальный сайт Федерации хоккея Финляндии.
Ранее в Федерации хоккея Финляндии заявляли о поддержке сохранения отстранения российских хоккеистов от международных соревнований.
Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в международных турнирах в 2022 году. С тех пор действие санкций неоднократно продлевалось.