Первый матч хоккейного ЧМ-2027 пройдет на футбольном стадионе

Ранее «Фельтинс-Арена» уже принимала стартовый матч хоккейного чемпионата мира в 2010 году. Тогда на встрече между сборными Германии и США (2:1 ОТ) присутствовали 77 803 болельщика — на тот момент это был мировой рекорд для хоккейного матча.