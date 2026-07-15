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Первый матч хоккейного ЧМ-2027 пройдет на футбольном стадионе

Матч открытия чемпионата мира по хоккею 2027 года между сборными Германии и Швейцарии пройдет на футбольном стадионе в Гельзенкирхене. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Местом проведения встречи между сборными Германии и Швейцарии станет «Фельтинс-Арена», на которой выступает футбольный клуб «Шальке». Остальные 63 матча турнира пройдут в Дюссельдорфе и Мангейме.

Ранее «Фельтинс-Арена» уже принимала стартовый матч хоккейного чемпионата мира в 2010 году. Тогда на встрече между сборными Германии и США (2:1 ОТ) присутствовали 77 803 болельщика — на тот момент это был мировой рекорд для хоккейного матча.

Чемпионат мира пройдет с 14 по 30 мая 2027 года в Германии. Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, которая в финале предыдущего турнира обыграла сборную Швейцарии (1:0 ОТ).

В конце мая IIHF аннулировала решение о недопуске сборной России по хоккею к международным турнирам, принятое в феврале 2022 года. Несмотря на это, российская сборная не была включена в число участников чемпионата мира 2027 года.