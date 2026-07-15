Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Федоров уверен, что допуска сборной России придется подождать

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров выразил сомнения по поводу скорого допуска сборной России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Федоров поделился мнением о сроках возможного возвращения сборной России на международные турниры.

"На мой взгляд, не очень скоро мы этого можем ожидать. Это всё положительные тенденции, но это именно тенденции. Не факт, что в 2027 году будем защищать цвета родины на международной арене с флагом и гимном.

Тут много политики в этом деле, что все прекрасно знаем, это двойные стандарты. Но без нашей команды не считаю, что все эти турниры интересны", — приводит слова Федорова ТАСС.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России от участия в соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. После того, как МОК снял временно ограничения с работы ОКР 7 июля и рекомендовал федерациям отменить санкции против российских спортсменов, в ИИХФ не давали комментариев. Более того, равнее федерация не стала допускать даже юношеские собрные до международных соревнований, несмотря на то, что многие командные виды спорта уже дали возможность соревноваться юным спортсменам.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше