Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Федоров поделился мнением о сроках возможного возвращения сборной России на международные турниры.
"На мой взгляд, не очень скоро мы этого можем ожидать. Это всё положительные тенденции, но это именно тенденции. Не факт, что в 2027 году будем защищать цвета родины на международной арене с флагом и гимном.
Тут много политики в этом деле, что все прекрасно знаем, это двойные стандарты. Но без нашей команды не считаю, что все эти турниры интересны", — приводит слова Федорова ТАСС.
Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России от участия в соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. После того, как МОК снял временно ограничения с работы ОКР 7 июля и рекомендовал федерациям отменить санкции против российских спортсменов, в ИИХФ не давали комментариев. Более того, равнее федерация не стала допускать даже юношеские собрные до международных соревнований, несмотря на то, что многие командные виды спорта уже дали возможность соревноваться юным спортсменам.