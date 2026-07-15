Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России от участия в соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. После того, как МОК снял временно ограничения с работы ОКР 7 июля и рекомендовал федерациям отменить санкции против российских спортсменов, в ИИХФ не давали комментариев. Более того, равнее федерация не стала допускать даже юношеские собрные до международных соревнований, несмотря на то, что многие командные виды спорта уже дали возможность соревноваться юным спортсменам.