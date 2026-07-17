Савельев оценил шансы сборной России сыграть на Кубке мира-2028

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев поделился мнением о перспективах участия сборной России в Кубке мира по хоккею 2028 года.
«Европейские страны постараются надавить на НХЛ, чтобы не допустить Россию. Но я уверен, что лига примет решение, которое будет удобно и выгодно ей, вне зависимости от мнения других», — заявил Савельев.
По словам специалиста, многое будет зависеть от выборов нового президента ИИХФ. Кубок мира-2028 пройдет в феврале 2028 года в Канаде и Чехии, а участие России в турнире пока остается открытым вопросом.