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Савельев оценил шансы сборной России сыграть на Кубке мира-2028

Бывший генеральный менеджер «Крефельда» считает, что НХЛ примет решение, исходя из собственных интересов.

Источник: РИА "Новости"

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев поделился мнением о перспективах участия сборной России в Кубке мира по хоккею 2028 года.

«Европейские страны постараются надавить на НХЛ, чтобы не допустить Россию. Но я уверен, что лига примет решение, которое будет удобно и выгодно ей, вне зависимости от мнения других», — заявил Савельев.

По словам специалиста, многое будет зависеть от выборов нового президента ИИХФ. Кубок мира-2028 пройдет в феврале 2028 года в Канаде и Чехии, а участие России в турнире пока остается открытым вопросом.