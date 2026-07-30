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IIHF не допустил сборную России до участия в ЧМ-2027

Организация не допустила россиян до соревнований ни в одной из рассмотренных категорий.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Международная федерация хоккея (IIHF) повторно рассмотрела обращение Федерации хоккея России (ФХР) о допуске российских сборных к участию в международных турнирах 2027 года.

Совет IIHF изучил вопрос участия сборной России в чемпионате мира среди мужчин, чемпионате мира среди женщин, молодежном чемпионате мира, а также мировых первенствах среди юношей и девушек до 18 лет.

По итогам заседания было принято решение не допускать российские команды к участию в мужском чемпионате мира, молодежном чемпионате мира, чемпионате мира среди юношей до 18 лет и чемпионате мира среди девушек до 18 лет. В IIHF заявили, что решение связано с сохраняющимися опасениями в вопросах безопасности, защищенности и спортивной целостности.

При этом вопрос о возможном участии женской сборной России в чемпионате мира 2027 года окончательно не закрыт. Совет IIHF вновь рассмотрит его в ноябре 2026 года с учетом актуальной ситуации и оценки возможных рисков, говорится в заявлении организации.