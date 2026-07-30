IIHF не допустил сборную России до участия в ЧМ-2027

По итогам заседания было принято решение не допускать российские команды к участию в мужском чемпионате мира, молодежном чемпионате мира, чемпионате мира среди юношей до 18 лет и чемпионате мира среди девушек до 18 лет. В IIHF заявили, что решение связано с сохраняющимися опасениями в вопросах безопасности, защищенности и спортивной целостности.