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ФХР обжалует в CAS недопуск России к чемпионатам мира

ИИХФ отклонила запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 2027 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФХР

Федерация хоккея России (ФХР) намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российских сборных к соревнованиям сезона-2026/27. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

В четверг совет IIHF рассмотрел обращение ФХР о возвращении российских команд на чемпионаты мира сезона-2026/27. Международная федерация отказала в допуске ко всем турнирам, за исключением женского чемпионата мира 2027 года. Окончательное решение по этому вопросу планируется принять в ноябре.

«Федерация хоккея России обжалует в CAS решение IIHF о недопуске сборных команд нашей страны к участию в чемпионатах мира. ФХР не принимает и не понимает недальновидную позицию IIHF, которая игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и не соответствует идее спорта, призванного объединять людей по всему миру», — говорится в заявлении ФХР.

7 июля исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации международным федерациям, предусматривавшие ограничения в отношении российских спортсменов. После этого несколько организаций, включая Международную федерацию волейбола (FIVB) и Международную федерацию гандбола (IHF), вновь допустили российских спортсменов к международным соревнованиям.

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