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Свищев о решении ИИХФ по России: Нужно подавать в суд

Депутат призвал подать в суд из-за недопуска России на ЧМ-2027.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) не допускать сборную России к участию в чемпионате мира 2027 года. По его мнению, организация ссылается на необоснованные причины, а российской стороне следует обратиться в суд.

"Это надуманные предлоги, которые ведут к невыполнению рекомендаций МОК.

Мы видим, как наши хоккеисты прекрасно выступают в НХЛ со спортсменами из множества других стран. И никаких проблем нет, скандалов нет, безопасность на уровне.

Мы видим, как другие федерации по игровым видам спорта восстановили права наших спортсменов. Так что здесь уже нет другого варианта, кроме как подать в суд", — заявил Свищев ТАСС.

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