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Губерниев о решении ИИХФ: Откровенная русофобия и хамство

Губерниев назвал русофобией недопуск России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) не допускать сборную России к участию в чемпионате мира 2027 года. Он раскритиковал формулировку организации, объяснившую решение вопросами безопасности.

"Нас снова не допустили, но формулировка гадкая. Как можно говорить про честность и безопасность, если юниоров не допускают? Хоть бы сформулировали нормально, а то какая-то ерунда.

Безопасность и целостность спорта? Это откровенная русофобия и хамство.

Наши фехтовальщики выступали на чемпионате мира — это разве сильно ударило по безопасности и цельности спорта? А в хоккее, видимо, ударит. Ну, хорошо. Пока ситуация не поменяется, нас не допустят ни в хоккее, ни в биатлоне", — заявил Губерниев Metaratings.