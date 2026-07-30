Губерниев о решении ИИХФ: Откровенная русофобия и хамство

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) не допускать сборную России к участию в чемпионате мира 2027 года. Он раскритиковал формулировку организации, объяснившую решение вопросами безопасности.
"Нас снова не допустили, но формулировка гадкая. Как можно говорить про честность и безопасность, если юниоров не допускают? Хоть бы сформулировали нормально, а то какая-то ерунда.
Безопасность и целостность спорта? Это откровенная русофобия и хамство.
Наши фехтовальщики выступали на чемпионате мира — это разве сильно ударило по безопасности и цельности спорта? А в хоккее, видимо, ударит. Ну, хорошо. Пока ситуация не поменяется, нас не допустят ни в хоккее, ни в биатлоне", — заявил Губерниев Metaratings.