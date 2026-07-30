Губерниев о решении ИИХФ: Откровенная русофобия и хамство

Наши фехтовальщики выступали на чемпионате мира — это разве сильно ударило по безопасности и цельности спорта? А в хоккее, видимо, ударит. Ну, хорошо. Пока ситуация не поменяется, нас не допустят ни в хоккее, ни в биатлоне", — заявил Губерниев Metaratings.