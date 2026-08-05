Олимпийский чемпион назвал мерзавцами чиновников IIHF

IIHF — одна из немногих федераций, которая вовсю упирается в то, чтобы нас не допустить. Допустят нас тогда, когда закончится специальная военная операция. И тогда там все с улыбкой будут говорить, что мы боялись — мало ли какие эксцессы могли быть. Это мерзавцы", — приводит слова Майорова ТАСС.