Олимпийский чемпион назвал мерзавцами чиновников IIHF

По мнению Майорова, в командных дисциплинах вероятность возвращения в нейтральном статусе ниже, чем в индивидуальных видах спорта.
"Думаю, если нам откроют доступ, то и с гимном, и с флагом, либо вообще никак. Но, судя по тому, что я знаю, предпосылок к этому нет.
IIHF — одна из немногих федераций, которая вовсю упирается в то, чтобы нас не допустить. Допустят нас тогда, когда закончится специальная военная операция. И тогда там все с улыбкой будут говорить, что мы боялись — мало ли какие эксцессы могли быть. Это мерзавцы", — приводит слова Майорова ТАСС.
Ранее сообщалось, что IIHF оставила в силе ограничения в отношении России на следующий сезон, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска российских спортсменов.