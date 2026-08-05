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Олимпийский чемпион назвал мерзавцами чиновников IIHF

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) о продлении отстранения сборной России от международных турниров.

Дарья Бутримова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению Майорова, в командных дисциплинах вероятность возвращения в нейтральном статусе ниже, чем в индивидуальных видах спорта.

"Думаю, если нам откроют доступ, то и с гимном, и с флагом, либо вообще никак. Но, судя по тому, что я знаю, предпосылок к этому нет.

IIHF — одна из немногих федераций, которая вовсю упирается в то, чтобы нас не допустить. Допустят нас тогда, когда закончится специальная военная операция. И тогда там все с улыбкой будут говорить, что мы боялись — мало ли какие эксцессы могли быть. Это мерзавцы", — приводит слова Майорова ТАСС.

Ранее сообщалось, что IIHF оставила в силе ограничения в отношении России на следующий сезон, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска российских спортсменов.

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