Хоккейная команда в Канаде устроила гонку собак на льду (видео)
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Хоккейный клуб из Юниорской лиги Онтарио «Оттава 67» развлекла болельщиков в перерыве гонкой собак — животные должны были пробежать по льду через всю площадку.
«Оттава 67» устраивает такое шоу 7-й год подряд, интересно, что все забеги выиграла одна и та же собака.
После забега собак болельщиков «Оттавы 67» ждал парад корги — еще одно необычное для хоккея шоу.
Похожую гонку собак устраивала недавно еще одна хоккейная команда — «Су-Фолс» из США.
Алексей Иванов