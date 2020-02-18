Хоккейная команда в Канаде устроила гонку собак на льду (видео)

Хоккейный клуб из Юниорской лиги Онтарио «Оттава 67» развлекла болельщиков в перерыве гонкой собак — животные должны были пробежать по льду через всю площадку.



«Оттава 67» устраивает такое шоу 7-й год подряд, интересно, что все забеги выиграла одна и та же собака.