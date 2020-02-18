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15:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккейная команда в Канаде устроила гонку собак на льду (видео)

Это что-то новое.

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Источник: Reuters

Хоккейный клуб из Юниорской лиги Онтарио «Оттава 67» развлекла болельщиков в перерыве гонкой собак — животные должны были пробежать по льду через всю площадку.

«Оттава 67» устраивает такое шоу 7-й год подряд, интересно, что все забеги выиграла одна и та же собака.

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После забега собак болельщиков «Оттавы 67» ждал парад корги — еще одно необычное для хоккея шоу.

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Похожую гонку собак устраивала недавно еще одна хоккейная команда — «Су-Фолс» из США.

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Алексей Иванов

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