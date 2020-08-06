Олег, выходи на лед!
Один из лучших детских хоккейных тренеров Мурманской области попал в страшное ДТП. Ему не справиться без нашей помощи.
Один из лучших детских хоккейных тренеров Мурманской области попал в страшное ДТП. Ему не справиться без нашей помощи.
«Дорогой, Олег, я по тебе скучаю и хочу покотоца. Я тебя люблю», — обращается к любимому тренеру трехлетний хоккеист.
Скучают по Олегу Коврижных и другие ученики Мурманского хоккейного клуба «Северные хаски». Скучают по нему его родные и близкие. Скучают и верят — Олег к ним обязательно вернется и снова выйдет на лед. Для этого ему только нужно встать на ноги. Буквально.
…Олегу было всего 3,5 года, когда отец впервые поставил его на коньки. Уже на третий день после этого мальчик покатился. Смотрел на хоккеистов, которые на невероятных для него скоростях гоняли по льду, восхищался ими хотел скользить также.
С тех пор каждые выходные папа возил сына на тренировки. Возил бы чаще — да мальчика не отпускали из детского садика. В пять лет Олега взяли в
Тогда отец повез сына в Москву — совершенствовать технику катания. Олег побывал в ведущих столичных клубах, занимался с тренерами ранним утром и днем, ездил на несколько смен подряд в спортивные лагеря. Режим был жестким, но юный спортсмен держался. Уж слишком сильно любил хоккей и хотел им заниматься.
Жизнь Олега превратилась в череду спортивных достижений: тренировки, турниры, победы… А затем он решил вернуться в родной Мурманск, где был объявлен набор в молодежную команду «Северные хаски».
«Начиная с 2015 года, Олег был у нас игроком и потом стал капитаном команды, — рассказывает про парня Павел Петряков, президент МХК «Северные хаски». — А затем он стал тренером у детей. Ребята к нему потянулись, с радостью приезжали на тренировки, у них сформировалась группа.
В сентябре 2018 года мы открыли хоккейный класс. Олег был тренером по силовому катанию и по технике катания. С детьми они неоднократно ездили по стране, у них были и победы, и призовые места. Также у нас прошло два исторических матча с действующими клубами Молодежной Хоккейной Лиги МХК «Атланты» и МХК «Крылья Советов».
Хоккей стал для Олега исполнившейся мечтой: парень стал одним из лучших детских тренеров у нас в Мурманской области. И вдруг — эта страшная авария…"
В тот весенний день 2019 года Олег просто ехал на очередную тренировку. Продумывал в голове упражнения, которые будет разучивать с ребятами. Представлял, как они обрадуются новым навыкам…
В больницу Олег поступил с тяжелой
Через 16 дней Олег пришел в сознание, начал улыбаться, сгибать ноги в коленях. Но родных ждал очередной удар: в мозгу парня разорвалась посттравматическая аневризма. Нейрохирургов, готовых оперировать Олега, в Мурманске не оказалось.
Родители Олега договорились об операции в НИИ им. Поленова в
Главная цель — адаптация: Олегу нужно научиться самостоятельно есть, пить, сидеть. Родные надеются, что к нему вернется и полное сознание, память и речь.
«Фонд помощи пострадавшим в ДТП» собирает 335 000 рублей для Олега на курс реабилитации в центре «Три сестры».
«Олег, желаю тебе здоровья», «Скучаем!», «С днем рождения!» — фотография, на которой Олег запечатлен со своей командой, обклеена разноцветными стикерами, исписанными неровным детским почерком. Ребята пишут ему и пишут — очень хотят, чтобы любимый тренер поскорее вышел к ним на лед.
Давайте сделаем так, чтобы это произошло. Чтобы Олег — несмотря на все трудности выздоровления — вернулся к мечте всей своей жизни: к хоккею!