Олег, выходи на лед!

«Дорогой, Олег, я по тебе скучаю и хочу покотоца. Я тебя люблю», — обращается к любимому тренеру трехлетний хоккеист.

Скучают по Олегу Коврижных и другие ученики Мурманского хоккейного клуба «Северные хаски». Скучают по нему его родные и близкие. Скучают и верят — Олег к ним обязательно вернется и снова выйдет на лед. Для этого ему только нужно встать на ноги. Буквально.

Исполнившаяся мечта о хоккее

…Олегу было всего 3,5 года, когда отец впервые поставил его на коньки. Уже на третий день после этого мальчик покатился. Смотрел на хоккеистов, которые на невероятных для него скоростях гоняли по льду, восхищался ими хотел скользить также.

С тех пор каждые выходные папа возил сына на тренировки. Возил бы чаще — да мальчика не отпускали из детского садика. В пять лет Олега взяли в детско-юношескую спортшколу олимпийского резерва в Мурманске, и в тот же года он стал там лучшим нападающим и бомбардиром.

Тогда отец повез сына в Москву — совершенствовать технику катания. Олег побывал в ведущих столичных клубах, занимался с тренерами ранним утром и днем, ездил на несколько смен подряд в спортивные лагеря. Режим был жестким, но юный спортсмен держался. Уж слишком сильно любил хоккей и хотел им заниматься.

Жизнь Олега превратилась в череду спортивных достижений: тренировки, турниры, победы… А затем он решил вернуться в родной Мурманск, где был объявлен набор в молодежную команду «Северные хаски».

«Начиная с 2015 года, Олег был у нас игроком и потом стал капитаном команды, — рассказывает про парня Павел Петряков, президент МХК «Северные хаски». — А затем он стал тренером у детей. Ребята к нему потянулись, с радостью приезжали на тренировки, у них сформировалась группа.

В сентябре 2018 года мы открыли хоккейный класс. Олег был тренером по силовому катанию и по технике катания. С детьми они неоднократно ездили по стране, у них были и победы, и призовые места. Также у нас прошло два исторических матча с действующими клубами Молодежной Хоккейной Лиги МХК «Атланты» и МХК «Крылья Советов».

Хоккей стал для Олега исполнившейся мечтой: парень стал одним из лучших детских тренеров у нас в Мурманской области. И вдруг — эта страшная авария…"

16 дней комы, аневризма, реабилитация

В тот весенний день 2019 года Олег просто ехал на очередную тренировку. Продумывал в голове упражнения, которые будет разучивать с ребятами. Представлял, как они обрадуются новым навыкам…

Он и сам не понял, как быстро все произошло: вдруг на него несется автомобиль, вылетевший со встречной полосы. Машина перелетает через бетонный разделитель полос и сверху приземляется на авто Олега. Основной удар пришелся парню на голову.

В больницу Олег поступил с тяжелой черепно-мозговой травмой и на пятый день после аварии впал в кому. Благодаря усилиям руководства хоккейного клуба и родителей учеников в Мурманск прилетел хирург из Москвы и провел операцию, которая позволила уменьшить внутричерепное давление.

Через 16 дней Олег пришел в сознание, начал улыбаться, сгибать ноги в коленях. Но родных ждал очередной удар: в мозгу парня разорвалась посттравматическая аневризма. Нейрохирургов, готовых оперировать Олега, в Мурманске не оказалось.

«Мы скучаем!»

Родители Олега договорились об операции в НИИ им. Поленова в Санкт-Петербурге. Друзья и знакомые помогли собрать нужную сумму для оплаты всех расходов. Олегу успешно прооперировали аневризму, а после провели шунтирование желудочков головного мозга.

В прошлом году после курса реабилитации молодой человек, наконец, начал узнавать родных, общаться глазами. В этом году он перенес еще несколько операций, и теперь ему рекомендовано приступить к активной реабилитации.

Главная цель — адаптация: Олегу нужно научиться самостоятельно есть, пить, сидеть. Родные надеются, что к нему вернется и полное сознание, память и речь.

«Фонд помощи пострадавшим в ДТП» собирает 335 000 рублей для Олега на курс реабилитации в центре «Три сестры».

«Олег, желаю тебе здоровья», «Скучаем!», «С днем рождения!» — фотография, на которой Олег запечатлен со своей командой, обклеена разноцветными стикерами, исписанными неровным детским почерком. Ребята пишут ему и пишут — очень хотят, чтобы любимый тренер поскорее вышел к ним на лед.