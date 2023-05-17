Жена хоккеиста Ильи Ковальчука покорила Эверест

Источник: соцсети

Жена хоккеиста Ильи Ковальчука, совершила восхождение на вершину горы Эверест. Об этом девушка сообщила в одной из своих соцсетей. Высота Эвереста 8 849 метров.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=00f712027ec9f0fc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239046&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жена хоккеиста Евгения Малкина, Анна Кастерова поздравила подругу с этим достижением и выложила фото Николь в специальной экипировке.

«Николь Ковальчук покорила Эверест!!! Представляете? Умничка! Посмотрите! У меня столько эмоций, мы все очень волновались, но она это сделала!» — написала Кастерова в своем телеграм-канале.

Николь написала Анне: «Привет милая. Поднялась. Это было очень тяжело».

Илья Ковальчук в сезоне-2020/2021 стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда». Также Илья является автором знаменитой шайбы сборной России в овертайме финала чемпионата мира — 2008 в ворота сборной Канады (5:4 ОТ), которая принесла российской команде золотые медали.