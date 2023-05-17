Жена хоккеиста Ильи Ковальчука покорила Эверест
Николь совершила восхождение на вершину горы Эверест.
Николь совершила восхождение на вершину горы Эверест.
Жена хоккеиста Ильи Ковальчука, совершила восхождение на вершину горы Эверест. Об этом девушка сообщила в одной из своих соцсетей. Высота Эвереста 8 849 метров.
Жена хоккеиста Евгения Малкина, Анна Кастерова поздравила подругу с этим достижением и выложила фото Николь в специальной экипировке.
«Николь Ковальчук покорила Эверест!!! Представляете? Умничка! Посмотрите! У меня столько эмоций, мы все очень волновались, но она это сделала!» — написала Кастерова в своем телеграм-канале.
Николь написала Анне: «Привет милая. Поднялась. Это было очень тяжело».
Илья Ковальчук в сезоне-2020/2021 стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда». Также Илья является автором знаменитой шайбы сборной России в овертайме финала чемпионата мира — 2008 в ворота сборной Канады (5:4 ОТ), которая принесла российской команде золотые медали.