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16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена хоккеиста Ильи Ковальчука покорила Эверест

Николь совершила восхождение на вершину горы Эверест.

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Источник: соцсети

Жена хоккеиста Ильи Ковальчука, совершила восхождение на вершину горы Эверест. Об этом девушка сообщила в одной из своих соцсетей. Высота Эвереста 8 849 метров.

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Жена хоккеиста Евгения Малкина, Анна Кастерова поздравила подругу с этим достижением и выложила фото Николь в специальной экипировке.

«Николь Ковальчук покорила Эверест!!! Представляете? Умничка! Посмотрите! У меня столько эмоций, мы все очень волновались, но она это сделала!» — написала Кастерова в своем телеграм-канале.

Николь написала Анне: «Привет милая. Поднялась. Это было очень тяжело».

Илья Ковальчук в сезоне-2020/2021 стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда». Также Илья является автором знаменитой шайбы сборной России в овертайме финала чемпионата мира — 2008 в ворота сборной Канады (5:4 ОТ), которая принесла российской команде золотые медали.


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