Женщина-вратарь стала лучшим игроком мужского хоккейного матча
Вратарь женской сборной Швеции Сара Гран приняла участие в товарищеском матче между шведским «Лулео» и финским «Кярпятом» (4:5 Б) и была признан лучшим игроком встречи.
Вратарь женской сборной Швеции Сара Гран приняла участие в товарищеском матче между шведским «Лулео» и финским «Кярпятом» (4:5 Б) и была признан лучшим игроком встречи.
Перед матчем шведский клуб остался без основных вратарей — Джоэд Дассинанти и Маттеус Уорд были вынуждены пропустить игру из-за болезни. Тренерский штаб «Лулео» вызвал на матч вратаря молодежной команды Исака Гронхагена, а в качестве запасного вратаря заявил голкипера женской команды Сару Гран.
К середине второго периода 19-летний Гронхаген пропустил четыре шайбы и был отправлен на скамейку запасных. Вместо него под аплодисменты трибун на лед вышла Гран. Она появилась на льду на 35-й минуте матча при счете 2:4 и не пропустила ни одной шайбы. Ее партнеры по команде сумели в третьем периоде сравнять счет, но уступили в серии буллитов, не сумев реализовать ни одного броска.
После матча в общей раздевалке обеих команд 34-летняя Гран была признана лучшим игроком матча и в качестве сувенира получила ту самую хоккейную шайбу, которая так и не оказалась в ее воротах.
Сара Гран является одной из лучших женщин-вратарей в истории шведского хоккея. Она четыре раза становилась чемпионкой Швеции и является лидером по числу проведенных матчей в местной женской лиге среди вратарей. В составе сборной Швеции она трижды выступала на Олимпийских играх и 11 раз защищала ворота команды на чемпионатах мира.