Женщина-вратарь стала лучшим игроком мужского хоккейного матча

Перед матчем шведский клуб остался без основных вратарей — Джоэд Дассинанти и Маттеус Уорд были вынуждены пропустить игру из-за болезни. Тренерский штаб «Лулео» вызвал на матч вратаря молодежной команды Исака Гронхагена, а в качестве запасного вратаря заявил голкипера женской команды Сару Гран.

К середине второго периода 19-летний Гронхаген пропустил четыре шайбы и был отправлен на скамейку запасных. Вместо него под аплодисменты трибун на лед вышла Гран. Она появилась на льду на 35-й минуте матча при счете 2:4 и не пропустила ни одной шайбы. Ее партнеры по команде сумели в третьем периоде сравнять счет, но уступили в серии буллитов, не сумев реализовать ни одного броска.

После матча в общей раздевалке обеих команд 34-летняя Гран была признана лучшим игроком матча и в качестве сувенира получила ту самую хоккейную шайбу, которая так и не оказалась в ее воротах.