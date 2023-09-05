Шайба пробила решетку на маске чешского вратаря

«В последний момент передо мной увернулся игрок, выстрел попал мне прямо в самое широкое место маски и остановился недалеко от глаза. Сначала даже не знал, что это шайба. Я был совершенно не в себе и думал, что меня кто-то ударил. Немного сориентировался после того, как ребята сняли с меня маску. Я замер, потому что не мог видеть», — приводит слова Крала пресс-служба клуба.