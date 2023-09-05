Текущие события
Хоккей. КХЛ
6.09
Лада
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
6.09
Нефтехимик
Северсталь
Хоккей. КХЛ
6.09
Ак Барс
Сочи
Хоккей. КХЛ
6.09
Локомотив
Трактор
Хоккей. КХЛ
6.09
Витязь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
6.09
Торпедо
СКА
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
18:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Шайба пробила решетку на маске чешского вратаря

Как сообщает сайт клуба «Били Тигржи», голкипер Даниэль Крал серьезно пострадал в результате инцидента.

Наверх
Источник: Соцсети

Голкипер не смог продолжить игру и покинул площадку. После матча Крала отвезли в больницу.

«В последний момент передо мной увернулся игрок, выстрел попал мне прямо в самое широкое место маски и остановился недалеко от глаза. Сначала даже не знал, что это шайба. Я был совершенно не в себе и думал, что меня кто-то ударил. Немного сориентировался после того, как ребята сняли с меня маску. Я замер, потому что не мог видеть», — приводит слова Крала пресс-служба клуба.

Источник: Соцсети

По словам игрока, в больнице сказали, что глаз не поврежден. Однако голкиперу предстоит пройти дополнительные обследования.

Клуб Даниэля Крала «Били Тигржи» из Либереца уступил в контрольном матче швейцарскому клубу «Амбри-Пиотта» с счетом 1:3.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Европейский клуб необычным образом расплатился за трансфер игрока
Российский тренер по биатлону украл 11 тысяч патронов
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь