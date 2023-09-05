Шайба пробила решетку на маске чешского вратаря
Как сообщает сайт клуба «Били Тигржи», голкипер Даниэль Крал серьезно пострадал в результате инцидента.
Как сообщает сайт клуба «Били Тигржи», голкипер Даниэль Крал серьезно пострадал в результате инцидента.
Голкипер не смог продолжить игру и покинул площадку. После матча Крала отвезли в больницу.
«В последний момент передо мной увернулся игрок, выстрел попал мне прямо в самое широкое место маски и остановился недалеко от глаза. Сначала даже не знал, что это шайба. Я был совершенно не в себе и думал, что меня кто-то ударил. Немного сориентировался после того, как ребята сняли с меня маску. Я замер, потому что не мог видеть», — приводит слова Крала пресс-служба клуба.
По словам игрока, в больнице сказали, что глаз не поврежден. Однако голкиперу предстоит пройти дополнительные обследования.
Клуб Даниэля Крала «Били Тигржи» из Либереца уступил в контрольном матче швейцарскому клубу «Амбри-Пиотта» с счетом 1:3.