Российский хоккеист рассказал об отношении к России в Канаде

Источник: Соцсети

«Сталкивался ли я с негативным отношением к россиянам? Нет. Не знаю, как в США, но Канаде все хорошо, ко всем относятся дружелюбно», — рассказал Жугин.

Нападающий также добавил, что одноклубники постоянно расспрашивают о жизни в России, а некоторые даже учат русские слова.