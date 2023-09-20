Российский хоккеист рассказал об отношении к России в Канаде
Выступающий за «Сагино Спирит» из Хоккейной лиги Онтарио (OHL) форвард Валентин Жугин в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, как в Канаде относятся к россиянам.
Выступающий за «Сагино Спирит» из Хоккейной лиги Онтарио (OHL) форвард Валентин Жугин в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, как в Канаде относятся к россиянам.
«Сталкивался ли я с негативным отношением к россиянам? Нет. Не знаю, как в США, но Канаде все хорошо, ко всем относятся дружелюбно», — рассказал Жугин.
Нападающий также добавил, что одноклубники постоянно расспрашивают о жизни в России, а некоторые даже учат русские слова.
18-летний Валентин Жугин — воспитанник магнитогорского хоккея. В сезоне-2020/21 нападающий дебютировал в МХЛ за «Стальных Лис». А летом 2021 года форвард переехал в Канаду и подписал контракт с клубом «Гуэлф Сторм», откуда этим летом перешел в «Сагино Спирит». Ближайший сезон станет уже третьим для Жугина в OHL.