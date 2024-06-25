Третьяк — о санкциях Канады: Большинство канадцев меня уважают

Ранее Министерство иностранных дел Канады выпустило заявление, в котором было указано, что вводит санкции против Третьяка. Такой же релиз был выпущен и в феврале 2023 года. В новом документе был изменен только год рождения президента ФХР и депутата Государственной думы — с ошибочного 1962 года на правильный 1952-й.

«То, что решило руководство о санкциях, — это их личное дело. Большинство канадцев меня поддерживают, знают и уважают. Они любят хоккей. Сегодня у нас 64 хоккеиста играют в Северной Америке и все их уважают. Посмотрите, как поздравляли Бобровского. Политики там никакой нет», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

24 июня «Флорида Пантерз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли обыграла «Эдмонтон Ойлерз» и завоевала главный трофей НХЛ. За «Флориду» играют россияне Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко. С 2016 года в Кубке Стэнли побеждают команды, в составе которых есть хоккеисты из России.