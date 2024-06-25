Третьяк — о санкциях Канады: Большинство канадцев меня уважают
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на санкции Канады.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на санкции Канады.
Ранее Министерство иностранных дел Канады выпустило заявление, в котором было указано, что вводит санкции против Третьяка. Такой же релиз был выпущен и в феврале 2023 года. В новом документе был изменен только год рождения президента ФХР и депутата Государственной думы — с ошибочного 1962 года на правильный 1952-й.
«То, что решило руководство о санкциях, — это их личное дело. Большинство канадцев меня поддерживают, знают и уважают. Они любят хоккей. Сегодня у нас 64 хоккеиста играют в Северной Америке и все их уважают. Посмотрите, как поздравляли Бобровского. Политики там никакой нет», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».
24 июня «Флорида Пантерз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли обыграла «Эдмонтон Ойлерз» и завоевала главный трофей НХЛ. За «Флориду» играют россияне Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко. С 2016 года в Кубке Стэнли побеждают команды, в составе которых есть хоккеисты из России.
Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира. Он был признан лучшим хоккеистом XX века по версии Международной федерации хоккея. В 1989 году Третьяк стал первым советским хоккеистом, включенным в Зал славы хоккея в Торонто.