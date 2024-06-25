СМИ: Финляндия конфискует хоккейную арену Тимченко и Ротенберга

По информации источника, «Хельсинки Холл» выставлен на продажу по решению ЕС, так как владельцы находятся под санкциями. Примерно 45% акций сооружения принадлежит Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. В реестре акционеров говорится, что объект принадлежит 562 лицам, однако российские бизнесмены имеют право принимать ключевые решения независимо от других. Сделка должна быть совершена до 30 июня.

«Если акции не будут проданы, альтернативные варианты — это продажа или экспроприация арендованного здания и имущества», — сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

На заключительном этапе сделки у владельцев было три предложения от покупателей, но ни одно не было одобрено. После конфискации государством концертно-спортивная арена будет продана инвесторам. Но из-за особенностей законодательства открытие «Хельсинки Холла» может затянуться на год.

Арена во время хоккейных матчей вмещает в себя 13 349 болельщиков.