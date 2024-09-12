Легенда НХЛ Луонго помог победить чемпиона пивной лиги

Роберто Луонго объявил о завершении карьеры в 2019 году. В НХЛ вратарь выступал за «Флориду» и «Ванкувер». В составе сборной Канады Луонго дважды стал олимпийским чемпионом в 2010 году и в 2014 году. А также дважды завоевал золото на чемпионате мира в 2003 и 2004 годах. В 2022 году голкипер был включен в Зал хоккейной славы.