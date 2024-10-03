Российский тренер, работающий в Канаде: «Канадцы очень уважают русских»

«Адаптироваться к новой стране нам помог дядя жены, который живет в Монреале. Он нам банально объяснил, где лучше покупать продукты, где лучше мясо и так далее. По своей работе я в основном общаюсь с канадцами, у жены много русскоговорящих знакомых. Канадцы очень уважают русских, люди, которым около 40 и больше, сразу вспоминают Суперсерию СССР — Канада, говорят, что это был лучший хоккей, который они видели в своей жизни. И они нас русских уважают. В этом плане мне было легко. В Канаде в отличие от США не разрешено оружие, поэтому здесь спокойнее и безопаснее. Знаю, что в американских городах в некоторые районы ты просто не можешь заходить. Тут такого нет», — заявил Ершов в интервью «ВсеПроСпорт».