Российский тренер, работающий в Канаде: «Канадцы очень уважают русских»

Ранее Даниил Ершов работал скаутом юниорской сборной России, затем получил работу видео-тренера в «Адмирале». Однако в разгар сезона-2022/23оставил КХЛ и уехал в Канаду, где сейчас работает детским тренером. Ершов живет в Торонто, где основал хоккейную академию.
«Адаптироваться к новой стране нам помог дядя жены, который живет в Монреале. Он нам банально объяснил, где лучше покупать продукты, где лучше мясо и так далее. По своей работе я в основном общаюсь с канадцами, у жены много русскоговорящих знакомых. Канадцы очень уважают русских, люди, которым около 40 и больше, сразу вспоминают Суперсерию СССР — Канада, говорят, что это был лучший хоккей, который они видели в своей жизни. И они нас русских уважают. В этом плане мне было легко. В Канаде в отличие от США не разрешено оружие, поэтому здесь спокойнее и безопаснее. Знаю, что в американских городах в некоторые районы ты просто не можешь заходить. Тут такого нет», — заявил Ершов в интервью «ВсеПроСпорт».
Также Ершов рассказал, какие цели ставит перед собой.
«Моя любимая команда с детства — “Детройт Ред Уингз”. Если я когда-нибудь там окажусь, то, думаю, буду плакать от счастья каждый раз, заходя в ледовый дворец. В детстве у меня висела фотография Стива Айзермана на рабочем столе. Но знаете, просто очень круто будет попасть в клуб НХЛ, каждая организация со своей богатой историей. Буду счастлив оказаться в любой команде.», — добавил экс-скаут юниорской сборной России.