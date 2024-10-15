Убит первый открытый гей в финском хоккее

Как сообщает газета Ilta-Sanomat, бывший профессиональный хоккеист из Финляндии Янне Пухакка найден мертвым в своем доме в Эспоо, на теле мужчины обнаружено огнестрельное ранение. В убийстве подозревается партнер Пухакки, 66-летний Рольф Нордмо, который жил вместе с ним. Мужчина был задержан.