Убит первый открытый гей в финском хоккее

Как сообщает газета Ilta-Sanomat, бывший профессиональный хоккеист из Финляндии Янне Пухакка найден мертвым в своем доме в Эспоо, на теле мужчины обнаружено огнестрельное ранение. В убийстве подозревается партнер Пухакки, 66-летний Рольф Нордмо, который жил вместе с ним. Мужчина был задержан.
В составе сборной Финляндии игрок завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира 2013 года. На профессиональном уровне Янне играл за «Эспоо Блю», «Эспоо Юнайтед», «ТуТо» и французский «Гап». Карьеру завершил в 2018 году.
В 2019 году Пухакка сделал каминг-аут, став первым открытым гомосексуалом* в финском хоккее. После завершения карьеры Пухакка написал книгу, а также принял участие в двух сезонах финской версии реалити-шоу «Предатели» (The Traitors).
«Пухакка был важным примером для подражания, а его смелость и открытость оставили неизгладимый след в финском хоккее. Liiga выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Пухакки», — говорится в заявлении Финской хоккейной лиги в соцсетях.
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