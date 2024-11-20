Фетисов — о допуске россиян: у них шансов не вернуть нас не будет

"У них шансов не вернуть не будет. Единственное, я вижу, что мы не должны ни в коем случае проситься. Мы уже напросились, нас опустили ниже плинтуса со всеми дополнительными условиями. Сначала отобрали флаг и гимн (я думаю, в этом мы сами повинны), потом понеслась вся эта вакханалия по дополнительным, так скажем, условиям.
Мне кажется, что у них шансов нет чтобы это все не вернуть на круги своя. Потому что спорт сам по себе предполагает этот формат единения. Я играл в период холодной войны, все это ощущал на себе«, — приводит слова Фетисова “Комсомольская правда”.
Напомним, с 2022 года российские атлеты не выступают на международной арене в большинстве видов спорта из-за введённых санкций. Таким образом, международные спортивные организации отреагировали на ситуацию на Украине.