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Фетисов — о допуске россиян: у них шансов не вернуть нас не будет

Российский хоккеист и государственный деятель Вячеслав Фетисов объяснил, почему российских спортсменов рано или поздно вернут на международную арену.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

"У них шансов не вернуть не будет. Единственное, я вижу, что мы не должны ни в коем случае проситься. Мы уже напросились, нас опустили ниже плинтуса со всеми дополнительными условиями. Сначала отобрали флаг и гимн (я думаю, в этом мы сами повинны), потом понеслась вся эта вакханалия по дополнительным, так скажем, условиям.

Мне кажется, что у них шансов нет чтобы это все не вернуть на круги своя. Потому что спорт сам по себе предполагает этот формат единения. Я играл в период холодной войны, все это ощущал на себе«, — приводит слова Фетисова “Комсомольская правда”.

Напомним, с 2022 года российские атлеты не выступают на международной арене в большинстве видов спорта из-за введённых санкций. Таким образом, международные спортивные организации отреагировали на ситуацию на Украине.